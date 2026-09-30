Monroe, NC.- Marcellus Moreno se declaró culpable el martes 29 de septiembre de un delito sexual estatal contra un menor de 15 años o menos, de acuerdo con la información difundida por las autoridades de Union County, Carolina del Norte.

Tras la declaración de culpabilidad, el tribunal impuso a Moreno una condena de entre 216 y 320 meses en el sistema penitenciario estatal para adultos. El rango equivale a un mínimo de 18 años y un máximo de aproximadamente 26 años y ocho meses de prisión.

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Además de la pena de cárcel, Moreno tendrá que cumplir una medida adicional cuando termine su condena. Las autoridades indicaron que deberá registrarse como delincuente sexual durante el resto de su vida, conforme a las disposiciones aplicables al caso.

Investigación comenzó con el reporte

Las autoridades del condado de Union destacaron el trabajo de los detectives que participaron en la investigación. Según el departamento policial, los agentes siguieron el caso desde el momento en que recibieron el reporte inicial hasta la presentación de las pruebas ante el tribunal.

La investigación permitió a los detectives recopilar información y establecer los hechos que posteriormente llegaron a la instancia judicial. La Oficina del Fiscal de Unión County continuó el proceso ante el tribunal y presentó el caso para lograr la resolución correspondiente.

El departamento policial calificó el resultado como un ejemplo de la importancia de mantener el trabajo investigativo durante todas las etapas de un proceso penal.

Autoridades destacan coordinación

Las autoridades también reconocieron la colaboración entre los detectives, los fiscales y las demás personas que participaron en el caso.

El departamento señaló que su responsabilidad no termina con la detención de una persona investigada. Según su declaración, los agentes deben continuar trabajando para que las investigaciones lleguen ante los tribunales y permitan establecer responsabilidades conforme al proceso judicial.

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El caso también pone el foco en las medidas que aplican las autoridades de Carolina del Norte para supervisar a las personas condenadas por determinados delitos sexuales. En este caso, el registro de Moreno como delincuente sexual continuará durante toda su vida una vez que complete su condena.

La sentencia marca el cierre judicial de la investigación contra Moreno, aunque las autoridades reiteraron que continuarán trabajando en casos relacionados con la protección de menores y la seguridad de la comunidad.

La información difundida no incluye detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del delito ni sobre la identidad del menor, cuya privacidad permanece protegida.

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