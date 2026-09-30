Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein visitó Charlotte para destacar el continuo esfuerzo de Carolina del Norte por crear empleos y ampliar las oportunidades. El gobernador asistió a las ceremonias de inauguración de la nueva sede norteamericana de Daimler Truck Financial Services y del nuevo centro de operaciones de Capital Group en la Costa Este, y participó en la Reunión Nacional de Defensa Estatal de PhRMA, donde se presentaron las inversiones en los sectores de servicios financieros y ciencias biológicas del estado.

Cómo mantener a Carolina del Norte como uno de los mejores estados para hacer negocios

“Charlotte es el segundo centro financiero más grande del país, y la gente quiere formar parte de lo que estamos construyendo”, dijo el gobernador Josh Stein. “Estas inversiones de Daimler Truck Financial Services y Capital Group generarán cerca de 1000 nuevos empleos bien remunerados para la fuerza laboral de servicios financieros de primer nivel de Carolina del Norte”.

El gobernador Stein acompañó a DTFS en la ceremonia de inauguración de su nueva sede central en Norteamérica, ubicada en Ballantyne. La compañía invertirá cerca de 8 millones de dólares en sus nuevas instalaciones, lo que generará 276 puestos de trabajo en el condado Mecklenburg.

DTFS ofrece soluciones de financiación y arrendamiento para Daimler Truck North America, uno de los mayores fabricantes de vehículos comerciales del mundo, que produce camiones Freightliner, Western Star y autobuses Thomas Built.

Durante más de 50 años, la empresa ha ofrecido opciones personalizadas de financiación, arrendamiento y seguros para sus clientes de vehículos comerciales, entre los que se incluyen transportistas autónomos, propietarios de flotas y municipios. La nueva sede de DTFS en Carolina del Norte consolidará las oficinas actuales de Michigan y Texas en un espacio de 5.574 metros cuadrados (60.000 pies cuadrados) destinado a sus operaciones administrativas, de recursos humanos y financieras.

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El gobernador Stein también asistió a la ceremonia de inauguración del nuevo centro de operaciones de Capital Group en la Costa Este. Los 600 nuevos empleos creados por el proyecto generarán un impacto salarial anual estimado de más de 116 millones de dólares en la región. Se prevé que el proyecto impulse la economía del estado en más de 5 mil millones de dólares durante los próximos 12 años.

Charlotte es el segundo centro bancario más grande de Estados Unidos. El sector de servicios financieros de Carolina del Norte, de rápido crecimiento, se ha expandido un 25 % desde 2019. Carolina del Norte se ha clasificado sistemáticamente entre los dos mejores estados para hacer negocios. Durante los últimos seis años, Carolina del Norte fue clasificada este año por CNBC como el estado número 1 en economía, el número 2 en negocios y el número 3 en fuerza laboral. Desde que asumió el cargo el año pasado, el gobernador Stein ha anunciado casi 47.000 empleos bien remunerados y cerca de 33.000 millones de dólares en nuevas inversiones provenientes de proyectos empresariales en todo el estado.

Destacando a Carolina del Norte como una potencia en ciencias de la vida

Más tarde, el Gobernador asistió a la Reunión Nacional de Defensa Estatal de PhRMA para destacar el liderazgo de Carolina del Norte en la industria de las ciencias biológicas.

Carolina del Norte es uno de los tres estados con mayor número de empleos en la industria farmacéutica y alberga el principal centro de biofabricación del país. La industria de las ciencias biológicas del estado sustenta más de 210.000 empleos y genera 82.000 millones de dólares en actividad económica anual. Más de 860 empresas de ciencias biológicas operan en Carolina del Norte, y otras 2.500 empresas apoyan a la industria y sus necesidades específicas.

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El mes pasado, el gobernador Stein anunció STERIS plc Una empresa líder en el sector de la salud invertirá 600 millones de dólares en un nuevo Centro de Excelencia para la Fabricación y Distribución de Productos Químicos en Sanford, lo que generará 335 empleos en el condado de Lee. Desde 2019, el empleo en el sector de las ciencias biológicas de Carolina del Norte ha crecido más de 2,5 veces más rápido que el resto del sector privado.

El gobernador Stein está comprometido a invertir en la fuerza laboral del estado fortaleciendo las vías que cierran las brechas de habilidades y satisfacen las necesidades cambiantes del desarrollo económico. Desde que el gobernador asumió el cargo el año pasado, el estado ha inscrito a casi 6.000 nuevos aprendices y preaprendices en industrias de alta demanda como las ciencias biológicas, conectando a las personas con buenos empleos con buenos salarios que satisfacen las necesidades de la fuerza laboral del estado.

El gobernador Stein promulgó una ley presupuestaria que fortalece a Propel NC , ayudando a los colegios comunitarios a preparar a los estudiantes para carreras en campos de alta demanda, y expande ApprenticeshipNC., creando más programas de aprendizaje, incluyendo programas de aprendizaje para jóvenes, en todos los sectores.

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