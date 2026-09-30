EE.UU. sanciona a cerca de 50 objetivos vinculados al Cártel de Sinaloa

Washington.— La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cerca de 50 objetivos que operan como líderes, facilitadores o blanqueadores de capitales para el Cártel de Sinaloa.

En un comunicado, detallaron que la medida incluye a 21 individuos y 25 entidades corporativas y financieras involucradas en redes de narcotráfico y corrupción en la frontera norte de México.

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la acción subraya que ningún cabecilla de cártel, funcionario público corrupto o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.

Acotó que desde el inicio de 2025, la administración del presidente Donald J. Trump ha priorizado el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales en coordinación con la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), ejecutando más de 30 acciones contra más de 400 actores ilícitos.

Por otro lado, indicaron que la investigación y el despliegue de sanciones contaron con el respaldo de múltiples agencias estadounidenses, entre ellas la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), el Departamento de Estado y el Comando Norte de los Estados Unidos. Las designaciones se llevaron a cabo bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, enfocadas en la proliferación de drogas ilícitas y redes terroristas.

Sancionan a vinculados con “El Mayo Zambada”

De la misma manera, explicaron que entre los principales designados destaca Ismael Zambada Sicairos (alias Mayito Flaco), hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, quien asumió el liderazgo de la facción Los Mayos tras el arresto de su padre en julio de 2024. A pesar de intentar ocultar su identidad mediante un cambio de nombre en EE. UU., «Mayito Flaco» dirige las actividades delictivas de la facción, incluyendo narcotráfico, extorsión y homicidios, en medio de una violenta disputa territorial contra Los Chapitos.

Por último, indicaron la ofensiva financiera y legal alcanzó a redes de corrupción política de alto nivel y operadores de plazas en Baja California. Entre los sancionados figuran operadores políticos y exfuncionarios como Carlos Alberto Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres, además de jefes policiales y aduaneros vinculados con las estructuras criminales de Tijuana y Mexicali que facilitaban el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia los Estados Unidos.

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