EE.UU. endurece sanciones contra Cuba para frenar la represión del régimen

Washington.- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), publicó nuevas regulaciones sobre sanciones a Cuba para implementar la Orden Ejecutiva 14404 del presidente Donald J. Trump.

En un comunicado del Departamento de Estado, señaló que la normativa busca ampliar y endurecer la presión económica contra el régimen comunista, su aparato militar y de inteligencia, sus redes terroristas y sus facilitadores financieros.

En este sentido, explicaron que las medidas adoptadas modifican los históricos Reglamentos de Control de Activos Cubanos (CACR) con el objetivo central de cerrar los vacíos legales que el gobierno cubano ha explotado históricamente para evadir sanciones, enriquecer a las altas esferas del régimen y financiar actividades militares y subversivas que amenazan la seguridad nacional de los Estados Unidos.

The U.S. is closing loopholes the Cuban regime has exploited for years. @USTreasury's new Cuba Sanctions Regulations under E.O. 14404 and amendments to the Cuban Assets Control Regulations cut off the financial pathways that funneled resources to Cuba's repressive security… — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) September 30, 2026

Buscan la libertad para los cubanos

Por otro lado, reiteraron que esta nueva ofensiva regulatoria se fundamenta en la aplicación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), empleada por la administración para fijar un cerco financiero estricto a las operaciones de la cúpula cubana.

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Destacaron que con ello, Washington busca cortar de tajo las fuentes de financiamiento exterior que sostienen las estructuras represivas en la isla.

En este sentido, el portavoz del departamento, Thomas «Tommy» Pigott, señaló que la administración mantiene su compromiso firme de utilizar todas las herramientas de sanción disponibles para impulsar reformas significativas en la isla, respaldar las aspiraciones de libertad del pueblo cubano y responsabilizar a los actores que atenten contra los intereses estadounidenses.

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