EE.UU. anuncia pasaportes en línea y nuevo diseño para 2028

Washington.- Durante la presentación del nuevo portal gubernamental unificado, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una transformación integral en el proceso de emisión y diseño del pasaporte estadounidense, con el objetivo de modernizar un trámite que hasta ahora dependía de procesos presenciales, formularios impresos y intermediarios comerciales.

En un comunicado del Departamento de Estado, indicó que a partir del próximo año, los ciudadanos estadounidenses podrán solicitar su primer pasaporte de manera completamente en línea a través de la plataforma unificada, utilizando el sistema de autenticación segura login.gov para autocompletar información, tomarse o subir una fotografía digital desde el hogar con vista previa en tiempo real, y realizar pagos electrónicos sin necesidad de acudir a oficinas ni programar citas.

SECRETARY RUBIO on https://t.co/pt9rQXC44r: Starting next year, Americans will be able to apply for their first passport entirely online. pic.twitter.com/IZ5Raefncu — Department of State (@StateDept) September 29, 2026

Asimismo, señalaron que se implementará un sistema de seguimiento en tiempo real con fecha estimada de entrega, proyectando que la gran mayoría de los ciudadanos pueda gestionar pasaportes y tarjetas de pasaporte por esta vía hacia finales de 2027.

SECRETARY RUBIO on https://t.co/pt9rQXC44r: A passport is more than just a travel document. It's an expression of the unbreakable bond between the nation and the citizen. pic.twitter.com/BrrYU9tcHq — Department of State (@StateDept) September 29, 2026

Nuevo pasaporte entrará en vigencia en el 2028

Por otro lado, Rubio anunció que el nuevo diseño del pasaporte que entrará en vigor en 2028, desarrollado en colaboración con el National Design Studio. El documento incorpora elementos de alta seguridad y un rediseño completo que realza la Gran Sello de los Estados Unidos y el emblema del águila americana en la portada.

SECRETARY RUBIO on https://t.co/pt9rQXC44r: The point of all of this that we're doing here today, and this is simple, is to make the process more accessible and easier for Americans. pic.twitter.com/8BKyPZJPrM — Department of State (@StateDept) September 29, 2026

Explicó que en su interior, las páginas narran visualmente 250 años de historia nacional, desde los patriotas de 1765 y los pioneros del oeste hasta hitos modernos como el programa espacial Artemis, e incluyen efectos visuales dinámicos al pasar las hojas.

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Por último, el Departamento de Estado indicó que modificará el sistema tradicional de envío postal en sobres convencionales por una presentación física renovada, cónsona con la dignidad del documento de identidad internacional.

Las autoridades enfatizaron que estas medidas buscan redefinir la relación entre el ciudadano y el gobierno, reflejando el valor de la ciudadanía estadounidense en cada viaje internacional.

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