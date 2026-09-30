Corte Suprema otorga suspensión en caso de deportaciones a terceros países

Washington.- El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche anunció que la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) concedió por segunda ocasión una suspensión (stay) que permite continuar con las deportaciones de indocumentados a terceros países.

En sus redes sociales, publicó la medida que de acuerdo con la orden judicial emitida el 29 de septiembre de 2026, el máximo tribunal admitió a trámite el caso (Dept. of Homeland Sec., et al. V. D.V., et al.) y suspendió la sentencia emitida el 25 de febrero de 2026 por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts.

Se conoció además, que la Corte programó el calendario de alegatos para la sesión de diciembre de 2026, con los votos disidentes de las juezas Sotomayor, Kagan y Jackson.

Now for the second time, SCOTUS just granted our stay in conducting all third-country removals of illegal aliens. Again, this is entirely lawful and a critical tool for immigration enforcement. Unlike the lower court, SCOTUS waited to hear from both sides before making the… https://t.co/xQWiKnxNzm pic.twitter.com/husJQ2nUSd — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) September 29, 2026

Blanche celebró el fallo de la Corte Suprema

En este sentido, el fiscal general celebró la decisión judicial y destacó que, a diferencia de las instancias de tribunales inferiores, la Corte Suprema evaluó los argumentos de ambas partes antes de emitir su fallo.

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Asimismo, calificó la medida como una herramienta completamente legal y fundamental para la ejecución efectiva de las políticas de control migratorio en el país.

Es de mencionar, que el litigio examinará cuestiones jurídicas clave, tales como si el tribunal de distrito tenía jurisdicción sobre las reclamaciones de los demandados y si contaba con la autoridad para dictar medidas cautelares de carácter general o la anulación bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).

Asimismo, la máxima instancia evaluará si las directrices gubernamentales sobre deportaciones a terceros países cumplen con el marco normativo vigente de la ley de inmigración y las cláusulas del debido proceso.

Por último, es de destacar que con esta resolución temporal, la administración federal mantiene operativas sus estrategias de repatriación mientras se prepara la sustentación oral del caso para finales de año.

Las autoridades reafirmaron que estas acciones son prioritarias para garantizar el cumplimiento de la ley y el orden en las fronteras estadounidenses

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