USCIS ajusta tarifas del programa EB-5

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la actualización de las tarifas correspondientes al Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5, con el propósito de asegurar que los cobros cubran la totalidad de los costos operativos del programa, cumplan con las metas estatutarias de tiempo de procesamiento y respalden las medidas de integridad.

En un comunicado, indicaron que la medida da cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 de 2022, la cual ordenó un estudio específico para fijar tarifas capaces de financiar de manera integral la administración del programa, las revisiones de cumplimiento, las auditorías, las visitas a sitios de trabajo y los mecanismos orientados a prevenir el fraude y el abuso en el sistema de inmigración basado en inversiones.

De la misma manera, señalaron que dado que el organismo se financia principalmente a través de tarifas de presentación y no de fondos de los contribuyentes, la agencia federal recordó que el costo de procesar solicitudes, realizar verificaciones de antecedentes y detectar fraudes debe ser sostenido por los usuarios del sistema.

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Entrarán en vigor a finales de noviembre

Por otro lado, precisaron que las nuevas tarifas adoptadas mediante regla final derivada de la propuesta publicada en octubre de 2025, entrarán en vigor el próximo 30 de noviembre de 2026.

En este sentido, señalaron que el programa EB-5, creado inicialmente por el Congreso en 1990, permite a los inversionistas extranjeros elegibles obtener la residencia legal permanente (Green Card) mediante la aportación de capitales y la creación de empleos en la economía estadounidense.

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