Nueva oficina del NCDMV en East Charlotte ya atiende al público

Charlotte, NC.- Los conductores de East Charlotte ya cuentan con una nueva oficina de licencias de conducir del Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (NCDMV). El centro funciona desde el 8 de septiembre en 5525 Albemarle Road, Suite 200, después del cierre definitivo de la antigua sede ubicada en 6635 Executive Circle.

La nueva ubicación amplía y moderniza el espacio destinado a la atención de los usuarios. El NCDMV mantiene allí el mismo horario de servicio: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., excepto durante los feriados estatales. La oficina ofrece atención tanto a personas que llegan sin cita como a quienes utilizan los mecanismos de registro disponibles para organizar su visita.

El traslado busca facilitar el acceso a los servicios relacionados exclusivamente con las licencias de conducir. Entre las gestiones disponibles figuran solicitudes por primera vez, renovaciones, reemplazos y otros procedimientos vinculados con las credenciales de conducción.

¿Qué documentos necesita para solicitar una licencia?

El NCDMV establece requisitos específicos para quienes solicitan una licencia de conducir por primera vez. Los adultos deben acudir personalmente a una oficina y completar los exámenes correspondientes, que incluyen conocimientos, reconocimiento de señales de tránsito, visión y habilidades de conducción.

Los solicitantes deben presentar documentos que acrediten su identidad y fecha de nacimiento, su número de Seguro Social y su domicilio físico en Carolina del Norte. Las personas que no nacieron en Estados Unidos también deben demostrar su presencia legal en el país. Además, el NCDMV exige un comprobante impreso de seguro de responsabilidad civil emitido por una compañía autorizada para operar en Carolina del Norte. La agencia no acepta imágenes de este documento almacenadas en el teléfono.

Para quienes soliciten una REAL ID, el requisito de residencia cambia: deben presentar dos documentos con su dirección física actual en Carolina del Norte. La lista oficial incluye, entre otras alternativas, facturas de servicios, contratos de alquiler, estados financieros preimpresos y determinados documentos gubernamentales.

Los ciudadanos extranjeros pueden utilizar, según corresponda, documentos como una tarjeta de residencia permanente, un documento de autorización de empleo o un pasaporte extranjero vigente acompañado de una visa estadounidense válida y el formulario I-94.

Atención sin cita y registro desde el teléfono

El NCDMV permite que las oficinas de licencias atiendan a usuarios sin cita previa desde la apertura hasta el cierre o hasta alcanzar la capacidad diaria. Al llegar, los usuarios pueden registrarse con su teléfono celular y esperar en su vehículo o en un establecimiento cercano mientras monitorean su turno. La oficina enviará un mensaje cuando llegue el momento de ingresar.

La agencia también recomienda revisar sus servicios digitales antes de acudir personalmente, ya que algunas renovaciones y trámites pueden realizarse en línea. Durante el traslado, el NCDMV indicó además otras oficinas cercanas, entre ellas Charlotte North, Charlotte South, Charlotte West y Monroe, como alternativas para los usuarios.

Con la apertura de la nueva sede de Albemarle Road, los residentes de East Charlotte disponen nuevamente de un punto específico para realizar sus gestiones relacionadas con licencias de conducir, ahora en una ubicación diferente a la oficina que operaba en Executive Circle.

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