La Casa Blanca lanza la plataforma digital America.gov

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció el martes 29 de septiembre el lanzamiento oficial de America.gov, un portal digital unificado diseñado para que los ciudadanos accedan de manera centralizada a la información y a los servicios en línea del gobierno federal, eliminando la necesidad de navegar por múltiples sitios web institucionales.

En un comunicado de la Casa Blanca, explicó que la plataforma implementa tecnología moderna e inteligencia avanzada para permitir a los usuarios consultar información en un lenguaje sencillo y, progresivamente, completar trámites gubernamentales, como la renovación de pasaportes y la inscripción en Medicare en un solo sitio seguro.

De la misma manera, enfatizaron que para garantizar su funcionamiento, la administración firmó una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales a integrar sus servicios de atención al público de gran impacto antes de finalizar el año.

President Trump is delivering on his promise to ensure the government works FOR Americans with one of the most revolutionary product launches in history: https://t.co/qE8nYYj3WT 🚀 Get answers from thousands of government websites — all in one place, with a single swipe. pic.twitter.com/rZi2q1D38E — The White House (@WhiteHouse) September 29, 2026

Buscan devolverles tiempo a los ciudadanos

Por otro lado, la Casa Blanca señaló que el gobierno federal destacó que la iniciativa busca combatir la burocracia y devolverles tiempo a los ciudadanos, quienes destinan cerca de 10.000 millones de horas al año en gestiones de papeleo federal.

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Indicó que el programa excluye temporalmente los servicios de declaración de impuestos del IRS y aquellos de carácter sensible relacionados con la seguridad nacional y la comunidad de inteligencia.

Asimismo, la administración federal enmarcó este lanzamiento dentro de una serie de reformas orientadas a la eficiencia gubernamental, destacando logros previos como la reducción del 74 % en el retraso de beneficios para veteranos, la recuperación de más de 260,000 millones de dólares en fraudes por parte de la fuerza de tarea liderada por el vicepresidente JD Vance, y el ahorro de más de 700 millones de dólares en medicamentos a través de la plataforma TrumpRx.

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