Guardia Costera rescata a 40 personas tras naufragio frente a la isla de Mona

Puerto Rico.- Equipos de la Guardia Costera de los Estados Unidos y agencias aliadas rescataron al menos a 40 personas en alta mar, a unas 10 millas de la isla de Mona, tras el reporte del naufragio de una embarcación precaria que transportaba a migrantes.

En un comunicado, señalaron que en la operación también se recuperaron los cuerpos sin vida de dos personas, mientras las labores de búsqueda continúan activas.

Explicaron que la alerta se activó el lunes alrededor del mediodía, cuando la tripulación del buque mercante Tripiti informó a los operadores del Sector San Juan sobre el rescate de cuatro personas que flotaban en el agua.

De acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes, la embarcación volcó la noche del domingo cerca de las 11:00 p.m. tras desatarse una riña a bordo en la que varias personas sufrieron heridas graves con machete, lo que obligó a los pasajeros a lanzarse al mar sin chalecos salvavidas para intentar nadar hacia la isla.

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Trabajaron diversos organismos de seguridad

Por otro lado, señalaron que en el operativo de búsqueda y rescate participan múltiples unidades aéreas, marítimas y terrestres, incluyendo el cúter Joseph Doyle de la Guardia Costera, estaciones aéreas en Borinquen y Miami, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía de Puerto Rico, Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Fuerza Aérea de la República Dominicana y el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico.

Asimismo, las autoridades federales y locales mantienen un despliegue constante en el Pasaje de la Mona y el Mar Caribe bajo las operaciones de vigilancia coordinada para salvaguardar la vida en el mar.

Por último, hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información relevante a los números de emergencia del Sector San Juan.

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