Gobierno de Delcy Rodríguez solicita reformar la Ley contra el Odio

Caracas.— En el marco de las acciones orientadas a propiciar una nueva etapa de convivencia ciudadana y democrática, la presidente interina, Delcy Rodríguez presentó formalmente una solicitud de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, promulgada inicialmente en noviembre de 2017.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, se conoció que la iniciativa, impulsada desde el Ejecutivo y dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, tiene como propósito fundamental avanzar en la despenalización de las conductas tipificadas en dicho instrumento normativo.

Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela. He solicitado a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para avanzar en la despenalización de los tipos penales pic.twitter.com/FxlzX9gFkS — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 29, 2026

AN agenda la solicitud de Delcy Rodríguez

Según se detalla en el documento oficial fechado el 28 de septiembre de 2026, esta medida forma parte de las acciones dirigidas a transformar el sistema de justicia penal del país y favorecer el reencuentro entre los venezolanos.

Por otro lado, medios de comunicación indicaron que las autoridades señalaron que se espera que esta modificación genere un impacto positivo en la reconstrucción de la confianza institucional y la dinamización de la vida democrática, por lo que se solicitó dar consideración a la iniciativa con carácter de urgencia.

Es de mencionar, que a través de las redes sociales se conoció el martes 29 de septiembre la agenda legislativa ordinaria de la Asamblea Nacional contempla para su sesión de este martes temas relacionados con convenios internacionales marítimos, nombramientos de comisiones preliminares para postulaciones judiciales y designaciones diplomáticas.

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