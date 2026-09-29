Gobierno de Colombia destaca reducción del secuestro y la extorsión en su primer mes

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó los resultados de seguridad correspondientes al primer mes de su administración, destacando una reducción sin precedentes en delitos de alto impacto al comparar agosto de 2026 con el mismo período de 2025.

De acuerdo con el informe oficial, el secuestro disminuyó un 79 %, la extorsión un 62 % y las masacres un 58 % a nivel nacional.

De la misma manera, durante su alocución, el mandatario resaltó los resultados obtenidos en ciudades principales como Barranquilla donde, en un trabajo articulado con el alcalde Alejandro Char, los homicidios cayeron un 64 %, la extorsión un 63 % y los hurtos un 24 % en un lapso de 30 días.

Asimismo, en Santa Marta se ordenó la militarización inmediata tras un paro armado perpetrado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, dejando un saldo acumulado de 23 capturas incluyendo la de alias Yolima y alias Juancho. Además del despliegue de 2,500 efectivos de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad vial y comercial en la región.

Primer mes de gobierno: secuestro cae 79 %, extorsión 62 % y masacres 58 %

en Colombia. pic.twitter.com/ZUXgbOACFp — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 28, 2026

Destacan otros operativos de seguridad

Por otro lado, el mandatario colombiano, sostuvo que en el ámbito urbano de Cali, la “Operación Iron” movilizó a más de 1.200 uniformados del Ejército y la Policía en 15 barrios, logrando 85 capturas y la desarticulación de siete estructuras criminales locales con hasta 50 años de trayectoria.

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Por último, el gobierno destacó la ejecución directa de la extradición a los Estados Unidos de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera con imputaciones por reclutamiento de menores, homicidios y desplazamiento forzado en el Putumayo.

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