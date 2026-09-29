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EE.UU. impone restricciones de visado a funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

ESTADOS UNIDOS
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EE.UU. impone restricciones de visado a funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
Foto: Cortesía X @StateINL
Maria Gabriela Perez

Washington.-  El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la implementación de una nueva política de restricciones de visado fundamentada en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, dirigida contra ciudadanos extranjeros y sus familiares directos acusados de socavar gobiernos democráticamente elegidos mediante la corrupción y el narcotráfico en el hemisferio occidental.

En un comunicado se conoció que la medida, emitida por el portavoz de la dependencia, Thomas «Tommy» Pigott, da cumplimiento a los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y la declaración conjunta del mecanismo «Escudo de las Américas» (Shield of the Americas).

En este sentido detallaron que como primer paso de esta estrategia, la administración estadounidense aplicó restricciones y revocatorias de visados a múltiples personas vinculadas a redes de impunidad en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Funcionarios de varios países afectados

Por otro lado, indicaron que en el caso de Bolivia, las sanciones afectaron a doce nacionales, incluyendo a fiscales, jueces, exfuncionarios de gobierno y magistrados constitucionales. Además de designar públicamente al fiscal general Roger Mariaca por su participación en actos de corrupción y por facilitar el narcotráfico y la evasión de justicia de criminales violentos.

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Asimismo, destacaron que en Colombia, el Departamento de Estado revocó los visados del empresario Euclides Antonio Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyu. Mientras que las medidas también alcanzaron a dos ciudadanos en Ecuador y a un juez constitucional en Perú.

En este sentido, el gobierno estadounidense subrayó que esta herramienta jurídica de carácter duradero permite actuar de manera rápida y coordinada con los países socios de la región.

Por último,  las autoridades reiteraron que los funcionarios corruptos y los criminales que protegen no son bienvenidos en los Estados Unidos, advirtiendo que se mantendrán las acciones coercitivas para proteger la seguridad y el estado de derecho en el continente.

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