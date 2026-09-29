Charlotte, NC.- El Concejo Municipal de Charlotte aprobó un nuevo toque de queda que establecerá las 10:00 p. m. como límite nocturno para todos los menores de 18 años. La decisión obtuvo nueve votos a favor y dos en contra durante la sesión del lunes 28 de septiembre de 2026.

La nueva normativa comenzará el 1 de noviembre de 2026 y funcionará como un programa piloto hasta el 31 de agosto de 2027. Durante ese período, la ciudad buscará recopilar información para evaluar el impacto de la medida sobre la seguridad pública y determinar los próximos pasos.

Lee también: CMPD abre curso de verano para jóvenes latinos

El toque de queda funcionará todos los días, incluidos fines de semana, entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m. La regulación contempla excepciones para determinadas situaciones. Los menores podrán permanecer fuera de sus hogares cuando estén acompañados por sus padres, tutores o un adulto autorizado. También podrán desplazarse por motivos laborales, actividades oficiales, estudios, emergencias y otras circunstancias contempladas por la normativa.

El cambio amplía las restricciones actuales

Hasta ahora, Charlotte aplicaba diferentes horarios según la edad. Los menores de 13 años enfrentaban un toque de queda desde las 10:00 p. m., mientras que los adolescentes de 13 a 15 años debían regresar a casa antes de las 11:00 p. m.. La regulación vigente tampoco incluía a los jóvenes de 16 y 17 años.

Con la nueva disposición, las autoridades establecen un mismo horario para toda la población menor de 18 años.

Una respuesta a las reuniones masivas de adolescentes

El debate sobre el cambio surgió después de varias concentraciones conocidas como “teen takeovers”, en las que grupos numerosos de adolescentes se reúnen en parques, centros comerciales y otros espacios públicos. La policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) relacionó la convocatoria de algunas de estas reuniones con publicaciones y coordinaciones mediante redes sociales.

Durante el verano, varios encuentros terminaron con arrestos y citaciones. Uno de los casos registrados en University City dejó 12 menores arrestados, según reportes policiales.

Lee también: CMPD llama a los padres a supervisar a sus hijos y refuerza controles al volante

La propuesta generó además debate entre padres, jóvenes y organizaciones comunitarias. Algunos defensores de los adolescentes plantearon dudas sobre el alcance de una medida que afecta a todos los menores de 18 años, incluidos aquellos que no participan en estas concentraciones.

Ahora, Charlotte contará con casi diez meses para aplicar el programa y analizar sus resultados antes de decidir si mantiene, modifica o reemplaza la normativa.

Video: Cómo prevenir riesgos que afectan a niños y adolescentes