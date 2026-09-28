Burke, NC.- Agentes de la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte apoyaron a cuerpos policiales locales en dos casos registrados en los condados Burke y Robeson. Una persona quedó vinculada a una de las investigaciones.

La Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) colaboró durante el fin de semana con dos departamentos de policía que investigan homicidios ocurridos en los condados Burke y Robeson.

El primer caso ocurrió el sábado 26 de septiembre de 2026 en Morganton, en el condado Burke. El Departamento de Seguridad Pública de Morganton solicitó apoyo al SBI después de que las autoridades localizaran a una persona muerta en una zona cercana a las vías del ferrocarril, detrás de un establecimiento Food Lion ubicado en las inmediaciones de 1555 E. Union St.

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Los agentes de Morganton identificaron a Christopher George Myers, de 53 años, como una persona relacionada con el caso y lo llevaron ante las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la información disponible no precisa qué papel tendría Myers dentro de la investigación ni si enfrenta cargos específicos.

Los agentes del SBI acudieron al lugar para apoyar las labores de investigación y recopilación de evidencias. Las autoridades locales mantienen abierta la pesquisa para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte.

El segundo homicidio ocurrió en el condado Robeson, donde el Departamento de Policía de Maxton pidió asistencia al SBI después de que una gran reunión en S. Florence St. terminara en un hecho mortal.

Los investigadores estatales y los agentes locales trabajaron en el lugar para recopilar evidencias y entrevistar a posibles testigos. Las autoridades no han divulgado información adicional sobre la víctima, posibles sospechosos o las circunstancias que desencadenaron el incidente.

El SBI señaló que sus agentes continúan colaborando con los departamentos locales en ambos casos. La participación de la agencia estatal busca respaldar las investigaciones mediante recursos especializados y apoyo técnico.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre nuevos arrestos relacionados con el caso de Robeson ni han proporcionado detalles adicionales sobre el móvil de ninguno de los homicidios.

Las dos investigaciones permanecen abiertas. Los investigadores continuarán analizando las evidencias recopiladas y las declaraciones de testigos antes de establecer las circunstancias definitivas de cada caso.

Las autoridades podrían divulgar nueva información conforme avance el trabajo investigativo y se confirme qué ocurrió en cada escenario.

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