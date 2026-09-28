La Casa Blanca destaca logros semanales en seguridad, economía y empleo

Washington.- La Casa Blanca anunció un balance oficial titulado “Weekly Wins For America”, en donde resaltó los principales avances obtenidos durante la semana en materia de seguridad nacional, combate al fraude, protección laboral y desarrollo de infraestructura bajo la administración del presidente Donald Trump.

En sus redes sociales, destacó que en el ámbito de la gestión fiscal y la salud pública, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron la cancelación de aproximadamente 315,000 inscripciones no autorizadas que abarcaban a más de 760.000 personas, logrando un ahorro estimado de 2.200 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.

De la misma manera, se refirió a los operativos de seguridad y control fronterizo registraron cifras históricas: la Fuerza de Tarea Segura de Memphis superó las 13.000 detenciones junto con 2.100 armas de fuego incautadas.

Acotaron además, que el FBI consolidó el desmantelamiento de 55 organizaciones terroristas y la prevención de más de 1.100 ataques, y la Guardia Costera rebasó las 260.000 libras de cocaína decomisadas mediante la “Operación Pacific Viper”.

Fighting fraud, arresting gang members, crushing terrorism, and much more. 🇺🇸 ✅ Another week of winning on behalf of the American people at the Trump White House. pic.twitter.com/5Fl2gEMHJc — The White House (@WhiteHouse) September 27, 2026

Destacaron avancen en materia económica y laboral

Por otro lado, en materia económica y laboral, el informe destacó que las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a 197.000, registrando un mínimo cercano a los últimos 57 años.

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Adicionalmente, indicó que se firmó una orden ejecutiva destinada a salvaguardar a los trabajadores nacionales de abusos en el programa de visados H-1B, fortaleciendo la estabilidad del mercado de trabajo.

Por último, el reporte subrayó importantes inyecciones de capital privado y público, destacando los 2.200 millones de dólares anunciados por Hanwha Defense USA para un campus de manufactura en Arkansas, los 150 millones destinados por Bank of America al desarrollo laboral, y más de 3.300 millones de dólares asignados por el Departamento de Energía para la modernización de redes eléctricas.

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