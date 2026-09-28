Invitan a jornada gratuita de bienestar para recibir el otoño

Matthews, NC.- Yoga, sanación con sonido, respiración, bienestar y nuevas experiencias forman parte de “Reinicio de Otoño”, un evento gratis que realizará el equipo de Moldeate CLT el sábado 3 de octubre, a partir de las 10:00 a.m., en sus instalaciones de Matthews.

La iniciativa busca ofrecer a la comunidad un espacio para recibir la nueva temporada con intención, calma y nuevas energías, a través de diferentes actividades enfocadas en el bienestar físico y emocional.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en una clase de yoga para todos los niveles, una sesión de Sound Healing (sanación con sonido), ejercicios de respiración e intención de otoño, además de una experiencia de Cold Plunge, una actividad con un quiropráctico y un espacio denominado Fall Wellness Moment, entre otras sorpresas.

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“Esta actividad es necesaria para nuestra comunidad porque queremos transmitir la importancia del bienestar, compartir, entretenernos y pasar unas horas increíbles juntos”, señaló Angélica Andrade, una de las propietarias de Moldeate CLT.

Las organizadoras recomiendan a quienes participen llevar su mat de yoga, agua y ropa cómoda, además de zapatos deportivos. Como parte de la temática de otoño, se invita a los asistentes a utilizar colores como marrón, beige, terracota, naranja o crema.

El evento será gratuito, pero requiere registro previo y los cupos son limitados. Regístrate aquí: https://form.jotform.com/262543294248058?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAcGRvZgJzcnRjBmFwcF9pZA85MzY2MTk3NDMzOTI0NTkAAacbiPUNUr2WcuQCJ7p8DWTR9Ekc8YAGTrxUybko-XnWEzc0wbgsJ4HwnPBr4g_aem_Ds_3EtzWY4y2fT6Yj4lYAA&utm_id=97760_v0_s00_e0_tv3

Las personas que no logren registrarse con anticipación también podrán acudir el día de la actividad, aunque deberán completar previamente un formulario para participar.

Una agenda de bienestar para la comunidad

“Reinicio de Otoño” forma parte de las diferentes actividades que Moldeate CLT tiene previstas para la comunidad durante los meses restantes del año. El equipo invita a mantenerse atento a sus redes sociales para conocer las próximas iniciativas y actividades.

Sobre Moldeate CLT

Moldeate CLT cuenta con más de cinco años como negocio dedicado al cuidado facial y corporal personalizado. Su equipo está integrado por esteticistas licenciadas y tiene su sede en Matthews, Carolina del Norte.

Este año, la empresa también lanzó Moldeate Academy, un espacio orientado a continuar impulsando y empoderando a las mujeres mediante talleres y actividades de formación.

Redes sociales:

Instagram: @moldeateclt

“Reinicio de Otoño” se realizará en Moldeate CLT, ubicado en 3075 Senna Drive, Suite B, Matthews, NC 28105.

Evento: Reinicio de Otoño



Fecha: Sábado 3 de octubre



Hora: 10:00 a.m.



Entrada: Gratis, con registro previo



Lugar: Moldeate CLT, 3075 Senna Drive, Suite B, Matthews, NC 28105



Cupos: Limitados

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