FabFest regresa a Charlotte el 2 y 3 de octubre

Charlotte, NC.- FabFest, el Festival de The Beatles de Charlotte, regresa por séptimo año el viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026, presentado por Tosco Music y CG Financial Services, patrocinador principal de la temporada 2026–2027 de Tosco Music, con el apoyo de Arts & Science Council, la Ciudad de Charlotte y Corning.

Como uno de los eventos emblemáticos de Charlotte, FabFest conecta generaciones y culturas a través de la música de The Beatles, invitando a la comunidad a reunirse “come together” para crear y compartir música y arte inspirados en el espíritu de los años 60.

Dos días de diversión inspirada en The Beatles

Viernes 2 de Octubre | 7:30 p.m. | Knight Theater

Tosco Music Beatles Tribute

Este concierto lleno de energía reúne a más de una docena de diversos artistas locales y regionales interpretando canciones de The Beatles en múltiples géneros musicales, además de momentos durante toda la noche en los que el público podrá cantar junto a los artistas.

Entre los artistas locales y regionales se encuentran The Taxmen, Beatles 4 Sale, Revelwood Mission, Cole Thannisch, Reeve Coobs y muchos más.

¡Un espectáculo imperdible para amantes de la música de todas las edades!

Sábado 3 de octubre

10:00 a.m. – 5:00 p.m.

Parr Center de CPCC

FabFest durante el día – ¡GRATIS!

Un día completo de diversión inspirada en The Beatles, tanto en espacios interiores como al aire libre, con música en vivo en dos escenarios, actividades para toda la familia, conferencistas, concursos, juegos, vendedores y mucho más.

Entre los autores invitados se encuentran Robert Rodriguez, Anthony Robustelli y Sean Gaillard.

Nuevo este año: Un Concurso de moda y disfraces de los años 60, además de nuevas colaboraciones con Piedmont Music Therapy y Arts+, que traerán aún más actividades interactivas para todas las edades.

Música en vivo en dos escenarios

Concurso y venta de Arte de The Beatles – ¡$3,675 en premios en efectivo!

Concurso de Covers de The Beatles – ¡premios en efectivo para jóvenes y adultos! • Concurso de Moda y Disfraces de los años 60 – ¡premios en efectivo para jóvenes y adultos! • Autores especializados en The Beatles, Trivia y Bingo

Let It Be Yoga , presentado por Alight Yoga Studio

Videos poco comunes de conciertos de The Beatles, presentados por Independent Picture House • Open Mic de The Beatles y sesión para cantar y tocar juntos

Carpa de diversión Familiar – manualidades, baile, spin art ¡y mucho más!

Cabina de grabación de videos musicales

Sala de videojuegos Beatles Rock Band

Exhibición de memorabilia de The Beatles

FabFest Photo Booth & Marketplace (interior)

Strawberry Field Art Market (exterior)

Food trucks y mucho más

Piedmont Music Therapy estará presente de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., ofreciendo una experiencia musical inclusiva que permitirá a los asistentes explorar la música de The Beatles utilizando diversos instrumentos de percusión y recursos interactivos. La actividad está diseñada para personas de todas las edades y capacidades.

Concurso de Arte de The Beatles

El Concurso de Arte de The Beatles ha crecido cada año, mostrando el talento de artistas de todas las edades, niveles de experiencia y disciplinas artísticas.

Gracias a Frame Warehouse y Harris Holt Art & Framing Services, se otorgarán 14 premios en efectivo un total de $3,675 en las categorías profesional, amateur y juvenil.

Entradas e información

Las entradas para Tosco Music Beatles Tribute ya están disponibles en https://tix.blumenthalarts.org/

Visite FabFestCharlotte.org para consultar todos los detalles del evento, descuentos en entradas, galerías de eventos anteriores y archivos.

También puedes ver en línea los momentos destacados de ediciones anteriores de FabFest y seguir las novedades en: @FabFestCharlotte | #FabFestCharlotte

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