Charlotte, NC.- El Charlotte FC cayó derrotado por 1-0 ante el Chicago Fire FC el sábado 26 de septiembre en el Bank of America Stadium, poniendo fin a su racha de ocho partidos invicto. El equipo también llevaba seis partidos consecutivos de la MLS disputados en casa desde el 13 de mayo, antes de la derrota del sábado.

“En la primera parte estuvimos mal, de verdad”, dijo Ashley Westwood . “No pudimos llegar hasta allí, pero en la segunda parte se vio de qué somos capaces. Creo que fuimos el mejor equipo. Tuvimos ocasiones, pero no logramos marcar. Ha sido una gran racha. Es una derrota, una derrota decepcionante, pero ahora nos tomaremos un pequeño descanso y luego volveremos con fuerza para el último esfuerzo de la temporada”.

Chicago tuvo la oportunidad de sorprender al público y marcar primero en el minuto 18, pero el disparo de Jonathan Bamba se estrelló contra el poste derecho y el marcador quedó sin anotar.

El Charlotte FC dispuso de dos ocasiones poco después. En un saque de esquina desde la derecha, el centro de Pep Biel pasó rozando la cabeza de Djibril Diani en el minuto 24. Diez minutos más tarde, Allan Saint-Maximin intentó un disparo desde fuera del área que pasó rozando el poste izquierdo.

Kristijan Kahlina fue fundamental para que el marcador se mantuviera empatado a cero en la primera mitad, realizando seis paradas y asegurándose de que The Crown mantuviera el impulso del partido.

El Crown sufrió un revés en el primer minuto de la segunda parte cuando Archie Goodwin cayó lesionado.

“Pensé que (Archie Goodwin) podría haber sido un poco más astuto en algunos momentos, corriendo por el interior (de su defensor) en lugar de por el exterior, desmarcarse, controlar el balón, prepararlo y avanzar”, dijo el entrenador Dean Smith. “Esperemos que su lesión no sea grave y que regrese pronto”.

Tras la lesión, Goodwin fue ayudado a salir del campo. Tyger Smalls entró en su lugar.

El Fire continuó presionando al Charlotte FC y anotó en el minuto 58 para ponerse 1-0 arriba. Charlotte logró detener el primer intento del Chicago en un tiro de esquina, pero no pudo despejar el balón del área, lo que permitió a Johan Gómez anotar en una segunda oportunidad.

“Quiero decir, el gol volvió y no reaccionamos lo suficientemente rápido, mientras que su jugador sí lo hizo”, dijo Smith. “Sin duda, habrá cosas que analizaremos para mejorar”. Lee también: Detalles del Charlotte FC vs. CF Montreal

El Crown empató rápidamente y Smalls tuvo un impacto a los 10 minutos de entrar al campo, anotando en el minuto 59 tras un disparo de Diani que se estrelló en el travesaño. Tras la revisión, el gol fue anulado por fuera de juego de Smalls.

Nathan Richmond hizo su debut en la MLS en el minuto 81, cuando The Crown continuaba su búsqueda del empate, entrando en sustitución de Harry Toffolo .

“Ya sabía que había una oportunidad de jugar minutos”, dijo Richmond. “Simplemente hice todo lo posible la semana siguiente al entrenamiento para ganarme esos minutos y, con suerte, tener una oportunidad”.

El Charlotte FC no pudo marcar en el último segundo y su racha invicta terminó a manos del Chicago, el equipo que les había infligido su última derrota .

Tim Ream recibió su segunda tarjeta amarilla en el último minuto del partido, lo que le impedirá jugar el próximo encuentro de The Crown.