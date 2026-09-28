Brote de E. coli por quesos de leche cruda deja 13 afectados

Washington.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y autoridades de salud pública, investigan un brote multiestatal de infecciones por E. coli vinculado al consumo de quesos de leche cruda de la marca Graziers, elaborados por Sierra Nevada Cheese Company, el cual ha dejado un saldo de 13 personas enfermas en nueve estados.

En un comunicado, indicaron que las autoridades sanitarias alertaron que más de la mitad de los casos registrados corresponden a niños de 5 años o menores, un sector altamente vulnerable a complicaciones graves por enfermedades transmitidas por alimentos.

Alertaron además, que hasta el momento, el brote ha provocado ocho hospitalizaciones y tres casos de síndrome urémico hemolítico (SUH), afortunadamente sin reportes de fallecimientos.

E. coli Outbreak: 13 people sick in 9 states with 8 hospitalized. Over half of the illnesses are in children age 5 or younger. Do not eat recalled raw milk cheeses sold by Sierra Neveda Cheese Company. All Graizers raw milk cheeses were recalled. See full details:… pic.twitter.com/qmc7maAyvv — CDC (@CDCgov) September 28, 2026

Retiran todos los quesos de leche cruda Graziers

Por otro lado, como respuesta a la emergencia, la compañía emitió una retirada voluntaria que abarca todos los quesos de leche cruda Graziers, incluyendo las variedades de cheddar medio, cheddar fuerte, jalapeño jack y Monterey jack, comercializados en presentaciones de 8 y 16 onzas al por menor, así como en bloques de 5 libras para servicios de alimentos y mayoristas. Dado que estos productos poseen una larga vida útil, las agencias instan a los consumidores a revisar sus hogares para descartar su consumo.

Ver más: Alerta de los CDC por aumento de exposición a la rabia y errores médicos

En este sentido, ante la alerta, se recomienda a la población no consumir, desechar o devolver los quesos afectados, además de lavar minuciosamente con agua jabonosa caliente o en lavavajillas cualquier superficie o utensilio que haya entrado en contacto con el producto.

Por último, las autoridades exhortaron a a buscar atención médica inmediata en caso de presentar síntomas graves como diarrea con sangre, fiebre superior a los 39 °C (102 °F) o signos de deshidratación.

Vídeo: Como reconocer los tipos de Stroke y la importancia de actuar a tiempo