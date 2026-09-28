Charlotte, NC.- La comunidad argentina de Carolina del Norte tendrá una nueva oportunidad para realizar trámites oficiales sin trasladarse hasta Washington D. C. La Sección Consular de la Embajada de la República Argentina en Estados Unidos llevará adelante una jornada de itinerancia consular en Charlotte los días miércoles 21 y jueves 22 de octubre de 2026. La propia Embajada confirmó la actividad y actualizó la información el 18 de septiembre.

El operativo permitirá a los ciudadanos argentinos gestionar documentación y certificaciones directamente en Carolina del Norte, estado que forma parte de la jurisdicción de la Sección Consular con sede en Washington.

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Estos trámites estarán disponibles

Durante las dos jornadas, los interesados podrán solicitar pasaportes biométricos, con una vigencia de 10 años, y DNI. También podrán retirar documentos de identidad y pasaportes que ya hayan completado su proceso de tramitación.

La agenda incluye además certificación de firmas, autenticación de copias, certificados de domicilio y residencia, venias de viaje y certificados de supervivencia.

Este último documento resulta especialmente relevante para argentinos que reciben jubilaciones o pensiones de cajas de Argentina, ya que permite acreditar su existencia física ante los organismos correspondientes.

Los ciudadanos que tramiten un nuevo DNI o pasaporte deberán considerar los tiempos posteriores al operativo. La documentación se confecciona en Argentina y luego llega a la Sección Consular en Washington. La Embajada estima un plazo aproximado de cuatro a seis semanas.

El turno será obligatorio

La atención durante la itinerancia funcionará exclusivamente con turno previo. Para solicitarlo, los interesados deberán escribir al correo itinerancia@embassyofargentina.us e indicar el trámite que necesitan realizar, su lugar de residencia actual y un número telefónico de contacto.

El mensaje también debe incluir copias escaneadas de ambas caras del DNI y del pasaporte. La Sección Consular revisará la información y, posteriormente, enviará la confirmación con el día, horario y lugar asignados.

La Embajada recomienda consultar con anticipación los requisitos específicos de cada gestión, especialmente cuando intervengan menores de edad u otros documentos adicionales.

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La jornada representa una alternativa para los argentinos que viven en Charlotte y otras localidades de Carolina del Norte y necesitan actualizar su documentación o completar gestiones consulares sin desplazarse hasta la capital estadounidense.

Puede revisar más detalles en este link: Embajada de Argentina en Estados Unidos – Itinerancia Consular en Carolina del Norte.

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