Abaten en Colombia a cabecilla de la Segunda Marquetalia vinculado al crimen de Miguel Uribe

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó el domingo 27 de septiembre sobre la baja de alias “Robinson Gutiérrez”, considerado el principal cabecilla político y financiero de la estructura “Teófilo Forero Castro”, perteneciente a la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.

En sus redes sociales, el primer mandatario, detalló que el operativo militar y policial, desarrollado en el departamento de Huila, dejó además tres detenidos y armamento incautado.

Le estamos haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay. Este es el resultado de la operación en Tello, Huila: alias “Robinson Gutiérrez” dado de baja, tres capturados y armamento incautado. Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!… pic.twitter.com/dpQuBAsIGq — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía y los reportes oficiales, el abatido criminal estaba directamente implicado en el financiamiento del magnicidio del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue baleado a los 39 años durante un acto de campaña el 7 de junio de 2025 y falleció dos meses después.

Es de mencionar, que por este crimen ya han sido detenidas nueve personas, incluido el menor de edad que perpetró los disparos.

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De La Espriella amenazó a Iván Márquez

Por otro lado, el mandatario colombiano recalcó que las indagaciones apuntan como principales responsables intelectuales a Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, y a su lugarteniente, alias “Zarco Aldinever”, quienes presuntamente se refugian en territorio venezolano.

En este sentido, ante estos hechos, el gobernante advirtió de manera categórica: “Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez”, reafirmando su compromiso con el esclarecimiento total del magnicidio.

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