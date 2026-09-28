Raleigh, NC.- A dos años de Helene, estas son las cifras: 108 personas perdieron la vida en Carolina del Norte y el huracán provocó daños cercanos a los $60.000 millones, según datos actualizados del estado. La tormenta golpeó el oeste de Carolina del Norte el 27 de septiembre de 2024 y dejó profundas consecuencias en viviendas, infraestructura, negocios y comunidades enteras.

For two years, western North Carolinians have not taken a day off on rebuilding. @FLONC and I spent this weekend celebrating the people who are powering the region’s recovery. In July, I signed into law a third bipartisan Hurricane Helene relief package, sending another $700… — Governor Josh Stein (@NC_Governor) September 28, 2026

El gobernador Josh Stein conmemoró el domingo 27 de septiembre de 2026 el segundo aniversario del desastre con un mensaje en video en el que destacó el proceso de recuperación y la necesidad de mantener los esfuerzos de reconstrucción.

Uno de los principales desafíos continúa en el sector de la vivienda. El estado calcula que Helene dañó más de 73.000 hogares, mientras que las necesidades de reconstrucción habitacional siguen superando los recursos disponibles. En junio, la administración estatal calculó una necesidad no cubierta de aproximadamente $13.000 millones para viviendas unifamiliares y multifamiliares.

En infraestructura, los indicadores muestran avances importantes. Más del 99% de las carreteras afectadas ya recuperaron la circulación, mientras que el estado también reporta la restauración del 99% de los sistemas de agua potable afectados por la tormenta.

El sector hídrico también recibió inversiones significativas. El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte informó que otorgó más de $1.000 millones en subvenciones y préstamos para reparar sistemas de agua y aguas residuales, reforzar proyectos contra inundaciones, retirar escombros y mejorar la resiliencia de las comunidades.

La recuperación económica también forma parte del proceso. El Departamento de Comercio de Carolina del Norte administra $1.400 millones en fondos federales destinados a vivienda, infraestructura y desarrollo comunitario. Además, los programas estatales reportan apoyo a pequeñas empresas y nuevos proyectos económicos en la región.

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Sin embargo, la diferencia entre los daños y los recursos disponibles continúa siendo considerable. En junio, Stein solicitó al Congreso más de $10.000 millones adicionales para vivienda, infraestructura, recuperación económica y gobiernos locales. El estado calculó entonces daños cercanos a los $60.000 millones y destacó que todavía existen necesidades importantes sin cubrir.

Dos años después, comunidades como las del valle de Swannanoa y otras zonas montañosas continúan reconstruyendo sus hogares, negocios e infraestructura. Carolina del Norte proyecta una recuperación de largo plazo, con planes que buscan no solo reparar los daños de Helene, sino también fortalecer la región ante futuros desastres.

Video: Helene en su paso por Carolina del Norte trajo mucha destrucción en las montañas