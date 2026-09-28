Charlotte, NC.- 16.918 respuestas en agosto de 2026 reflejan la magnitud de la demanda que enfrentó Mecklenburg EMS Agency (Medic), el principal servicio de emergencias médicas de Charlotte y el condado Mecklenburg. Con una flota de 82 ambulancias, la agencia atendió un promedio de 545,7 respuestas cada día, según las estadísticas operativas proporcionadas por Medic.

La cifra representa una carga considerable para el sistema, que opera en una región con un crecimiento poblacional sostenido. Medic se identifica como la agencia de servicios médicos de emergencia más ocupada de Carolina del Norte y ofrece atención de emergencia, transporte no urgente y otros servicios especializados.

Durante agosto, cada ambulancia registró en promedio unas 206 respuestas mensuales, equivalente a aproximadamente 6,7 servicios diarios por unidad. Estos datos muestran el nivel de utilización de una flota que recientemente aumentó su capacidad.

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Medic pasó de contar con 72 a 82 ambulancias, una expansión que incorporó 10 turnos adicionales cada día. La agencia explicó que esta ampliación busca fortalecer la capacidad de respuesta ante el aumento de llamadas y las necesidades de una población en crecimiento.

La presión sobre el sistema también motivó un estudio independiente encargado por el condado Mecklenburg y Medic. El análisis, publicado en agosto, concluyó que el sistema mantiene un fuerte desempeño clínico y resultados reconocidos a nivel nacional, pero también identificó necesidades relacionadas con personal, ambulancias, distribución de recursos y planificación a largo plazo.

El crecimiento de la demanda representa uno de los principales desafíos para los próximos años. El estudio recomienda revisar los niveles de personal y la distribución de las unidades para adaptar el servicio al comportamiento de las llamadas y reducir los tiempos de desplazamiento. También plantea modernizar los mecanismos utilizados para medir y reportar el desempeño del sistema.

La disponibilidad de trabajadores constituye otro punto relevante. Durante los últimos ciclos presupuestarios, el condado financió 15 ambulancias adicionales y 50 nuevos puestos de técnicos de emergencias médicas. Para el año fiscal 2026-2027, Mecklenburg County aprobó $11,2 millones para Medic, incluidos recursos destinados a infraestructura, tecnología y programas de capacitación y reclutamiento de paramédicos.

Medic también trabaja con los departamentos de bomberos locales y el Charlotte Fire Department como primeros respondedores. Estas alianzas forman parte del modelo de atención que permite distribuir recursos según la naturaleza y ubicación de las emergencias.

Las 16.918 respuestas de agosto muestran así una realidad concreta: detrás de cada llamada existe una persona que necesita atención. Para Medic, el desafío consiste en mantener la capacidad clínica mientras adapta ambulancias, personal y estrategias operativas al crecimiento continuo de Charlotte y Mecklenburg County.

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