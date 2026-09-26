HHS otorga 247.9 millones para adicciones y salud mental

Washington.- La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA), agencia dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), anunció la asignación de 247.9 millones de dólares en subvenciones destinadas a ampliar el acceso a tratamientos contra adicciones, servicios de salud mental y apoyo a la recuperación en comunidades de todo el país.

Al respecto, el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr., señaló que estas inversiones forman parte de la iniciativa Great American Recovery impulsada por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo es dotar a las comunidades de herramientas probadas para salvar vidas, prevenir sobredosis fatales y facilitar la rehabilitación de los ciudadanos.

Asimismo, el subsecretario principal adjunto de la SAMHSA, Christopher D. Carroll, destacó que los fondos permitirán auxiliar a las personas en momentos críticos, desde la infancia y la atención a traumas hasta la respuesta de emergencia ante sobredosis y la reinserción laboral.

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Recursos se distribuirán en tres aéreas

Por otro lado, en un comunicado indicaron que los recursos económicos se distribuirán estratégicamente en tres áreas fundamentales:

Expansión de tratamientos y prevención de sobredosis ($107.3 millones en total): Incluye 69.4 millones para el programa de Tratamiento Asistido con Medicamentos (MOUD) para trastornos por opioides; 34.6 millones destinados a capacitar a primeros respondedores en la administración de medicamentos para revertir sobredosis; y 3.3 millones para consolidar Centros Integral de Recuperación de Opioides.

Incluye 69.4 millones para el programa de Tratamiento Asistido con Medicamentos (MOUD) para trastornos por opioides; 34.6 millones destinados a capacitar a primeros respondedores en la administración de medicamentos para revertir sobredosis; y 3.3 millones para consolidar Centros Integral de Recuperación de Opioides. Fortalecimiento de servicios de salud mental para la infancia y comunidades ($129.3 millones en total): Abarca 54.9 millones para el proyecto AWARE de salud mental escolar; 41.8 millones para el tratamiento de estrés traumático infantil y familiar; 22 millones en capacitaciones de concientización sobre salud mental; 8.7 millones para prevención del suicidio en campus universitarios; y 1.7 millones para asistencia técnica en salud mental y apoyo de pares.

Abarca 54.9 millones para el proyecto AWARE de salud mental escolar; 41.8 millones para el tratamiento de estrés traumático infantil y familiar; 22 millones en capacitaciones de concientización sobre salud mental; 8.7 millones para prevención del suicidio en campus universitarios; y 1.7 millones para asistencia técnica en salud mental y apoyo de pares. Apoyo a la recuperación y reinserción social ($11.5 millones en total): Destina 10.1 millones a programas de apoyo laboral e independencia para personas en recuperación de trastornos por consumo de sustancias, además de 1.4 millones para fortalecer comunidades y redes de apoyo de pares.

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