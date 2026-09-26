Gobierno y AN 2015 concluyen diálogo con acuerdos judiciales y anuncio electoral

Caracas.— En un comunicado oficial conjunto emitido el viernes 25 de septiembre de 2026, la delegación del Gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional 2015 anunciaron la culminación exitosa de su segundo ciclo de conversaciones, tras desarrollar siete sesiones de trabajo y cinco mesas técnicas enfocadas en la convivencia democrática.

Indicaron que como resultado de las mesas técnicas dedicadas a la Libertad de Expresión y al Fortalecimiento del Poder Judicial, ambas partes acordaron respaldar la ampliación del levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias y medios electrónicos. Además de formalizar la integración del Consejo de Revisión de Credenciales para el Tribunal Supremo de Justicia y la futura designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales.

A continuación el comunicado con la firma de ambas delegaciones. pic.twitter.com/8JinBFA0ma — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) September 26, 2026

Jorge Rodríguez habló sobre las elecciones

Por otro lado, es de mencionar que al culminar la mesa de diálogo, periodistas consultaron a Jorge Rodríguez sobre los comicios en Venezuela u confirmó que se celebrarán cuatro procesos electorales sucesivos. Comprendiendo comicios parlamentarios, municipales, regionales y presidenciales, dentro de los plazos establecidos por la Constitución nacional.

Jorge Rodríguez aseguró que Venezuela tendrá cuatro procesos electorales: parlamentarias, municipales, regionales y presidenciales, dentro de los plazos establecidos en la Constitución. Sus palabras dejan entrever que los comicios presidenciales serían los últimos en celebrarse,… pic.twitter.com/CEF3k1rqeJ — Sergio Novelli (@SergioNovelliE) September 26, 2026

Al respecto, precisó que los comicios presidenciales se proyectan hacia el final del ciclo, previstos para 2030. Asimismo, al ser consultado sobre el eventual regreso a la actividad política de María Corina Machado, Rodríguez evitó emitir descalificaciones o vetos directos, limitándose a señalar que la agenda democrática compete al conjunto de los ciudadanos venezolanos.