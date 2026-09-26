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Gobierno y AN 2015 concluyen diálogo con acuerdos judiciales y anuncio electoral

INTERNACIONALES
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Gobierno y AN 2015 concluyen diálogo con acuerdos judiciales y anuncio electoral
Foto: Cortesía X @AsambleaVE
Maria Gabriela Perez

Caracas.— En un comunicado oficial conjunto emitido el viernes 25 de septiembre de 2026, la delegación del Gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional 2015 anunciaron la culminación exitosa de su segundo ciclo de conversaciones, tras desarrollar siete sesiones de trabajo y cinco mesas técnicas enfocadas en la convivencia democrática.

Indicaron que como resultado de las mesas técnicas dedicadas a la Libertad de Expresión y al Fortalecimiento del Poder Judicial, ambas partes acordaron respaldar la ampliación del levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias y medios electrónicos. Además de formalizar la integración del Consejo de Revisión de Credenciales para el Tribunal Supremo de Justicia y la futura designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales.

Jorge Rodríguez habló sobre las elecciones

Por otro lado, es de mencionar que al culminar la mesa de diálogo, periodistas consultaron a Jorge Rodríguez sobre los comicios en Venezuela u confirmó que se celebrarán cuatro procesos electorales sucesivos. Comprendiendo comicios parlamentarios, municipales, regionales y presidenciales, dentro de los plazos establecidos por la Constitución nacional.

Al respecto, precisó que los comicios presidenciales se proyectan hacia el final del ciclo, previstos para 2030. Asimismo, al ser consultado sobre el eventual regreso a la actividad política de María Corina Machado, Rodríguez evitó emitir descalificaciones o vetos directos, limitándose a señalar que la agenda democrática compete al conjunto de los ciudadanos venezolanos.

 

 

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