Extraditan desde Colombia a «Araña», presunto líder narcoterrorista

San Diego.- Geovany Andres Rojas, alias «Araña», presunto narcoterrorista y líder de alto nivel de origen colombiano, fue extraditado a los Estados Unidos tras ser entregado a funcionarios estadounidenses en una base de la Policía Nacional en Bogotá, bajo la supervisión del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y trasladado posteriormente a San Diego bajo un fuerte dispositivo de seguridad de la DEA y el FBI.

En un comunicado del Departamento de Justicia se conoció que el proceso legal en su contra deriva de una acusación formal sustitutiva emitida por un gran jurado federal en San Diego, la cual imputa formalmente a Rojas los delitos de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo.

Alleged Narco-Terrorist Leader “Araña” Extradited from Colombia as Part of Homeland Security Task Force Investigation https://t.co/XAEkubc710 pic.twitter.com/V4PaBcvtz5 — US Attorney CAS (@SDCAnews) September 26, 2026

Indicaron que tras su detención inicial en febrero de 2025 mediante una notificación roja de INTERPOL y la aprobación de su extradición por parte de la Corte Suprema, el proceso experimentó suspensiones temporales durante diálogos de paz antes de que el actual mandatario colombiano ordenara finalmente la ejecución de su traslado.

Las autoridades judiciales y de seguridad destacaron la relevancia de esta acción conjunta, señalando que el operativo desarticula una peligrosa red criminal que controlaba la producción masiva de cocaína en el suroeste de Colombia y abastecía a carteles internacionales.

Fiscales y directivos de agencias federales recalcaron que este tipo de extradiciones reafirman el compromiso binacional para desmantelar estructuras transnacionales que amenazan la estabilidad regional y la seguridad pública en los Estados Unidos.

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Colombia extradita más de 90 delincuentes

Por otro lado, el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, afirmó antes de la extradición de “La Araña” que “con esta decisión ya son 94 extradiciones realizadas durante mi Gobierno”.

“Colombia no volverá a ser refugio de narcotraficantes requeridos por la justicia internacional. Quienes pretendan utilizar nuestro territorio para producir, transportar o comercializar cocaína deberán responder ante la justicia y enfrentar todo el peso legítimo del Estado”, afirmó el mandatario colombiano.

Hoy se hizo efectiva la extradición de alias “Araña” a los Estados Unidos. Como Presidente de la República hice personalmente la entrega de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, cabecilla de los Comandos de la Frontera y requerido por la justicia de los Estados Unidos. La Corte… pic.twitter.com/BbGvqkiydV — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 25, 2026

Por último es de recordar, que Rojas fungió como portavoz y cabecilla de los Comandos de la Frontera, una organización paramilitar y narcotraficante integrada por excombatientes de las FARC adscritos a la Segunda Marquetalia —agrupación designada como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado—. Bajo su mando, dicho grupo armado consolidó el control territorial y el tráfico ilícito en una de las regiones productoras de cocaína más prolíficas del mundo mediante el uso sistemático de la violencia.

Tras su llegada a territorio estadounidense, el acusado tiene programada su primera comparecencia ante un juez federal en San Diego, enfrentando cargos que conllevan penas severas que van desde un mínimo obligatorio de diez años hasta cadena perpetua. El caso ha sido investigado en el marco de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), una iniciativa interinstitucional enfocada en erradicar carteles y organizaciones criminales transnacionales.

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