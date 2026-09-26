DHS celebra fallo de la Corte Suprema sobre verificación de ciudadanía

Washington.— El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) celebró la decisión de la Corte Suprema que autoriza a la administración Trump a continuar con el programa de verificación de ciudadanía en votantes, asegurando la integridad de los procesos electorales en el país.

En un comunicado destacó que el máximo tribunal emitió un fallo por 6 votos contra 3 que permite la continuidad del programa modificado de Verificación Sistemática de Elegibilidad de Extranjeros (SAVE), el cual revoca la orden previa emitida el 22 de junio de 2026 por un tribunal de distrito que intentaba frenar la implementación de este sistema de fiscalización gubernamental.

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Utilizarán todos los recursos disponibles

Al respecto, el abogado general del DHS, James Percival, calificó la resolución como una victoria para la transparencia electoral, enfatizando que las elecciones estadounidenses están destinadas exclusivamente para los ciudadanos y que el gobierno federal utilizará todos los recursos disponibles para impedir el voto irregular de extranjeros no ciudadanos.

De la misma manera, la iniciativa se enmarca en la Orden Ejecutiva 14248, firmada por el presidente Donald Trump en marzo de 2025 bajo el título «Preservando y Protegiendo la Integridad de las Elecciones Estadounidenses», la cual instruye al secretario de Seguridad Nacional a garantizar el acceso gratuito de los funcionarios estatales y locales a las bases de datos federales para comprobar el estatus migratorio de los electores registrados.

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