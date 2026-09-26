CBP expulsa a 87 tripulantes de cruceros en Boston bajo la operación «Tidal Wave»

Massachusetts.- Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de Boston informaron sobre la remoción acumulada de 87 extranjeros de cruceros en el marco de la iniciativa conjunta «Operation Tidal Wave», un esfuerzo multiinstitucional enfocado en combatir la posesión y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil (CSAM/CSEM) entre miembros de tripulación.

En un comunicado, indicaron que el operativo más reciente se concretó el 20 de septiembre, cuando los agentes interceptaron a seis ciudadanos filipinos a bordo del crucero Breakaway.

Señalaron que tras realizar entrevistas secundarias en el Aeropuerto Internacional Logan y revisiones exhaustivas de sus dispositivos electrónicos y camarotes donde todos los sujetos admitieron haber poseído previamente material de explotación infantil.

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Fueron procesados y serán expulsados del país

Acotaron que los detenidos fueron procesados para su expulsión bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad por delitos de bajeza moral.

Al respecto, el director interino de Operaciones de Campo, Julio Caravia, subrayó que los resultados reflejan el firme compromiso de las agencias de seguridad para proteger a los sectores más vulnerables y erradicar esta clase de delitos, enviando un mensaje claro de que la CBP mantendrá las inspecciones activas para identificar y procesar a los infractores.

Por último, reiteraron que la iniciativa forma parte de una estrategia nacional desplegada en distintas regiones durante el año, incluyendo la Fase 1 en San Diego en abril con 27 acciones de aplicación y la Fase 2 en San Juan entre junio y julio, consolidando en el área de Boston la remoción constante de 87 tripulantes desde mediados de agosto.

Reiteraron que Operation Tidal Wave operará de manera continua durante lo que resta del año fiscal mediante la colaboración coordinada entre la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Grupo de Trabajo de Delitos contra Niños en Internet.

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