Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) está llevando a cabo una investigación criminal que ha resultado en el arresto de un empleado profesional.

The Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) is conducting a criminal investigation that has resulted in the arrest of a professional staff employee. The full press release can be found in our newsroom:https://t.co/8T5955MGqK — CMPD News (@CMPD) September 24, 2026

El jueves 17 de septiembre, una revisión de supervisión rutinaria reveló inconsistencias en la documentación de recibos de pago presentada por Wilson Rivera Espinosa, especialista en seguridad asignado a la Unidad de Vehículos de Transporte Público (PVH). Tras una evaluación más exhaustiva, la Unidad de Delitos Financieros del CMPD inició una investigación penal el martes 22 de septiembre. Rivera Espinosa fue reasignado de inmediato a tareas administrativas mientras se resuelve la investigación.

El jueves 24 de septiembre, los detectives arrestaron a Rivera Espinosa y lo acusaron de un cargo de malversación de fondos.

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Tras el arresto, Rivera Espinosa fue suspendido de sus funciones sin goce de sueldo. Simultáneamente, se iniciaron los trámites formales de despido de acuerdo con las políticas y procedimientos del departamento.

CMPD subraya que las operaciones del programa PVH no se vieron afectadas en ningún momento por este incidente. En ningún momento se le negó ni impidió a ningún cliente recibir los servicios de PVH como consecuencia de este incidente.

Rivera Espinosa fue contratado originalmente por el departamento el 3 de marzo de 2025.

La investigación continúa activa. Se solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con la Unidad de Delitos Financieros del CMPD llamando al 704-432-3906 . El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers .

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A medida que se disponga de más información, la Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260923-1507-03.

Declaración de la jefa Estella D. Patterson

“La confianza pública es fundamental para todo lo que hacemos, y exigimos a nuestro personal, tanto juramentado como profesional, un alto nivel de responsabilidad. Cuando detectamos infracciones de la ley o de las normas del departamento, actuamos con rapidez, investigamos a fondo y tomamos las medidas oportunas”.

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