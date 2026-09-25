Países del hemisferio firman acuerdo «Escudo de las Américas» contra el narcoterrorismo

Washington.- Los jefes de Estado y de Gobierno de quince países de la región incluyendo a los Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Panamá emitieron una declaración conjunta para fortalecer la resiliencia y la soberanía del hemisferio occidental a través de una nueva iniciativa denominada «Escudo de las Américas», la cual se estructurará en tres pilares fundamentales: económico, de seguridad y de coordinación multilateral.

En un comunicado, explicaron que el acuerdo establece acciones coordinadas para defender las economías regionales mediante la cooperación, el análisis de inversiones, la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos y la promoción de regulaciones de proveedores confiables para la infraestructura digital.

Under the leadership of @POTUS and @SecRubio, the United States has designated 21 cartels and gangs as terrorist organizations to keep America safe and secure and protect the Western Hemisphere against the scourge of narco-terrorism.https://t.co/IH6PtJIniA — State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) September 24, 2026

Se comprometen a salvaguardar la democracia

Asimismo, indicaron que los gobiernos se comprometieron a salvaguardar la gobernanza democrática y la soberanía nacional frente a amenazas transnacionales mediante el intercambio de inteligencia, el fortalecimiento de la aplicación de la ley y la cooperación en foros internacionales.

Ver más: EE.UU. y China prorrogan tregua comercial durante visita oficial de Xi Jinping

Detallaron que como primera acción concreta bajo esta nueva alianza, los Estados participantes anunciaron medidas colectivas e individuales para combatir a veinticuatro redes de narcoterrorismo, las cuales incluyen la imposición de congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visados, así como sanciones penales para quienes provean apoyo logístico o material a estas organizaciones criminales.

En este sentido, la lista de grupos señalados abarca a estructuras internacionales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, la Mara Salvatrucha (MS-13), el ELN y las disidencias de las FARC, entre otros.

Por último, afirmaron que para respaldar esta estrategia, las naciones firmantes adelantaron que solicitarán una reunión de consulta en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río) para adoptar resoluciones que faciliten la acción colectiva continental.

Vídeo: Firman acuerdo para beneficioscomunitarios del corredor sur de laI-77