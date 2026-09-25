Monroe, NC.- Una investigación de varios meses en Monroe culminó con la detención de un hombre de 31 años y el decomiso de grandes cantidades de drogas, nueve armas de fuego y más de 15.000 dólares en efectivo, informaron las autoridades de Carolina del Norte.

El operativo se desarrolló durante las primeras horas de este viernes, cuando agentes de distintas agencias ejecutaron órdenes de registro en dos propiedades vinculadas con la investigación. La intervención comenzó alrededor de las 6:00 a. m. y contó con la participación del Equipo de Respuesta Especial del Departamento de Policía de Monroe, Homeland Security Investigations (HSI), la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI) y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD).

Las autoridades identificaron al detenido como Quizapa-Santillo, de 31 años y residente de Monroe. Durante los registros, los investigadores encontraron más de 10 libras de metanfetamina, aproximadamente una libra de cocaína, marihuana, nueve armas de fuego y más de 15.000 dólares en efectivo.

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El caso comenzó con una investigación de varios meses liderada por el Departamento de Policía de Monroe. Los investigadores centraron sus esfuerzos en determinar el origen y la distribución de los narcóticos, así como la posible relación del sospechoso con otras actividades delictivas.

Quizapa-Santillo enfrenta múltiples cargos criminales. Entre ellos figuran posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente, mantenimiento de una vivienda para la distribución de narcóticos y posesión de metanfetamina con intención de venderla o entregarla.

La lista de acusaciones también incluye tráfico de metanfetamina, conspiración criminal relacionada con el tráfico de cocaína y posesión de marihuana. Además, las autoridades le atribuyen un cargo por exponer a un menor a una sustancia controlada.

El operativo involucró a varias agencias debido al alcance de la investigación y a la cantidad de drogas y armas que los agentes encontraron durante los registros.

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Las autoridades indicaron que la investigación continúa abierta. Los investigadores todavía analizan las evidencias obtenidas durante los allanamientos y las posibles conexiones con otras personas involucradas en la distribución de drogas.

El caso podría derivar en nuevos cargos a medida que avance la investigación y las autoridades completen el análisis de las evidencias incautadas.

La detención y las acusaciones corresponden a la etapa inicial del proceso judicial. Corresponderá al sistema de justicia determinar la responsabilidad penal del acusado conforme avance el caso.

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