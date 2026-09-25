Los Hurricanes extienden el contrato de Kochetkov por dos años

Raleigh, NC.- Eric Tulsky, gerente general de los Carolina Hurricanes de la Liga Nacional de Hockey (NHL), anunció que el equipo ha firmado una extensión de contrato de dos años con el portero Pyotr Kochetkov. El acuerdo le pagará a Kochetkov $2.4 millones más un bono por firmar de $1.5 millones para la temporada 2027-28 y $3 millones más un bono por firmar de $1 millón para la temporada 2028-29.

PYOTR IS A WILD MAN pic.twitter.com/WOhodbivYg — Carolina Hurricanes (@Canes) December 13, 2023

“Pyotr es un portero increíblemente talentoso cuyo estilo agresivo encaja a la perfección con nuestro equipo”, dijo Tulsky. “Confiamos en su capacidad para ganar partidos para esta organización y estamos encantados de que quiera seguir ayudándonos a conseguir campeonatos en Carolina”.

Acerca de Pyotr Kochetkov

El jugador de 27 años, que se perdió la mayor parte de la temporada 2025-26 por una lesión en la parte inferior del cuerpo, registró un récord de 6-2-0 con un promedio de 2,33 goles en contra y un porcentaje de paradas de ,899 en nueve partidos con los Hurricanes.

En la temporada 2025-26, disputó tres partidos con los Chicago Wolves, con un balance de 1-0-0, un promedio de goles en contra de 1.55 y un porcentaje de paradas del .940.

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El jugador oriundo de Penza, Rusia, tuvo un récord de 27-16-3 con un promedio de goles en contra de 2.60 y un porcentaje de paradas de .898 en 47 juegos con los Hurricanes en la temporada 2024-25 y agregó un récord de 1-1-0 con un promedio de goles en contra de 3.60 y un porcentaje de paradas de .855 en cuatro juegos de playoffs.

Kochetkov , seleccionado por Carolina en la segunda ronda, en el puesto 36 del Draft de la NHL de 2019, ha jugado 125 partidos en la NHL con los Hurricanes y tiene un récord de 71-38-12 con un promedio de goles en contra de 2.46 y un porcentaje de paradas de .905.

Finalmente el portero, de 1,90 m y 89 kg, ha registrado un récord de 34-7-4, un promedio de goles en contra de 2,34, un porcentaje de paradas de ,912 y tres blanqueadas en 47 partidos de su carrera en la AHL con Chicago y Syracuse.

Con información de Carolina Hurricanes

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