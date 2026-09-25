Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación por un homicidio en la cuadra 1900 Mereview Court, en Steele Creek Division.

Como resultado de esta investigación en curso, los detectives de la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) clasificaron este caso como un homicidio justificado.

Lee también: Exanalista de CMPD enfrenta cargo por presunta manipulación de una prueba de ADN

La Fiscalía del Condado de Mecklenburg ha consultado con la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y coincide con la decisión de no presentar cargos contra nadie en este caso.

Se ha notificado a los familiares más cercanos sobre esta actualización del caso.

El hecho

El sábado 5 de septiembre, poco antes de las 3:00 de la madrugada, los agentes respondieron a una llamada de emergencia médica en la cuadra 1900 Mereview Court. Al llegar, encontraron a un hombre con una aparente herida de bala. El personal médico declaró a la víctima fallecida en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones y de los Servicios de Atención a las Víctimas del CMPD también acudieron para prestar asistencia.

Lee también: CMPD investiga homicidio y detiene a persona de interés en Central Division

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Kennedy es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260905-0258-00.

Video: CMPD lanza unidad de investigadores civiles para accidentes sin heridos: así funcionará la “CCI”