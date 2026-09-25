Raleigh, NC.- En Lansing, el gobernador Josh Stein anunció 5 millones de dólares en nuevas subvenciones para infraestructura destinadas a apoyar la recuperación de las pequeñas empresas en el oeste de Carolina del Norte a través del Programa de Subvenciones para Infraestructura de Pequeñas Empresas. Dos años después del paso del huracán Helene por el oeste de Carolina del Norte, el gobernador Stein sigue abogando por una asignación de 10 mil millones de dólares por parte del Congreso para apoyar la siguiente fase de recuperación, incluyendo 5 mil millones de dólares para reconstruir infraestructura, 3 mil millones para construir más viviendas y 1.5 mil millones para impulsar la recuperación económica.

“El oeste de Carolina del Norte está repleto de historias como la de Lansing: historias de personas que han trabajado incansablemente en la recuperación”, declaró el gobernador Josh Stein. “Estas subvenciones fortalecerán las calles principales y ayudarán a los pequeños negocios a recibir clientes. Nos comprometemos a apoyar a estos pequeños negocios en cada paso del camino, al tiempo que le hacemos saber al mundo que el oeste de Carolina del Norte está abierto a los negocios”.

“Nuestro compromiso de apoyar la recuperación del oeste de Carolina del Norte se mantiene firme”, declaró el secretario de Comercio, Lee Lilley. “Una infraestructura pública sólida y confiable es esencial para la resiliencia a largo plazo y el crecimiento continuo de estas comunidades y economías locales”.

A principios de este año, el gobernador Stein anunció casi 8.5 millones de dólares en nuevas subvenciones para infraestructura destinadas a apoyar 13 proyectos locales de recuperación de pequeñas empresas en el oeste de Carolina del Norte a través del Programa de Subvenciones para Infraestructura de Pequeñas Empresas (SmBIZ) del Departamento de Comercio de Carolina del Norte. Desde 2025, SmBIZ ha otorgado subvenciones por valor de más de 36 millones de dólares a 51 proyectos, que incluyen reparaciones del paisaje urbano del centro, redes de agua y alcantarillado, sistemas de control de aguas pluviales y reubicación de servicios públicos.

Desde el paso del huracán Helene, el 99% de los sistemas de agua potable dañados por la tormenta han sido restaurados por completo, pero aún quedan más de 758 millones de dólares en necesidades federales pendientes para reparar completamente los sistemas y hacerlos más resistentes a futuras tormentas. Más del 99% de las carreteras cerradas o afectadas por el huracán Helene ya están reabiertas, y se han otorgado más de 105 millones de dólares en subvenciones y préstamos a casi 3.000 pequeñas empresas para mantener cerca de 15.000 empleos en toda la región. Haga clic aquí para leer más sobre cómo el gobernador Stein y su administración están trabajando para reconstruir el oeste de Carolina del Norte a largo plazo.

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Mientras el estado se mantiene enfocado en la recuperación, el gobernador Stein continúa instando al gobierno federal a reafirmar su compromiso con la recuperación del oeste de Carolina del Norte mediante una nueva asignación de 10 mil millones de dólares que apoyaría a las pequeñas empresas y los gobiernos locales, restauraría represas y riberas, reconstruiría caminos y puentes privados y repararía las carreteras federales. Haga clic aquí para leer más sobre la solicitud federal del gobernador Stein.

Premios de la cuarta ronda de subvenciones de SmBIZ

Condado Ashe

West Jefferson: $233.191 para apoyar y rehabilitar la infraestructura existente que da servicio a la zona comercial del centro.

Condado Avery

Elk Park: 100.000 dólares para reemplazar una alcantarilla en mal estado en Main Street con el fin de proteger la infraestructura adyacente y reducir los riesgos de inundación para los negocios cercanos.

Condado Buncombe: $786.291 para reparar, mejorar y extender las aceras en las calles Railroad, South y Alexander en Beacon Village.

Condado Clay

Hayesville: 1.000.000 de dólares para construir un muro de contención y reemplazar y mejorar la infraestructura de las aceras con el fin de restablecer el acceso peatonal y proteger el centro de la ciudad de futuros impactos relacionados con tormentas. Además de 1.000.000 de dólares para reparar y mejorar el sistema de drenaje pluvial del centro de la ciudad y la infraestructura de las aceras, con el fin de aumentar la seguridad pública y la resiliencia a largo plazo.

También destinarán $1,000,000 para reparar el sistema de drenaje pluvial y la infraestructura del corredor de Mill Street.

Condado Swain

Bryson City: $965.968 para restaurar el sistema público de agua y mejorar la seguridad pública y la continuidad de las operaciones al sur del río Tuckasegee.

Los gobiernos locales de los condados que cumplan los requisitos pueden seguir presentando solicitudes mientras haya fondos disponibles. Para obtener más información sobre el programa y los requisitos de elegibilidad de los proyectos, visite commerce.nc.gov/SmBIZ .

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