ICE Dallas arrestó a 121 personas en un operativo de verano en el lago Lewisville

Dallas.- La oficina de ICE en Dallas llevó a cabo un operativo durante el verano, desde el 27 de junio hasta el fin de semana del Día del Trabajo, que resultó en la detención de 121 personas en los alrededores del lago Lewisville.

En un comunicado, explicaron que la iniciativa conjunta tuvo como objetivo principal mejorar la seguridad pública, apoyar a las autoridades locales en la temporada alta de navegación y localizar a extranjeros en situación migratoria irregular.

Entre los detenidos se encuentran dos presuntos miembros de la pandilla transnacional Tren de Aragua, identificados como Willian Josue Ordonez Vasquez y Edwin Josue Cabrera-Zelaya, quienes además eran investigados por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas por operar presuntamente un negocio ilegal de alquiler de embarcaciones.

Por otro lado, las autoridades destacaron que el resto de los aprehendidos contaba con antecedentes criminales que incluían delitos de agresión familiar, robo, violación sexual y delitos relacionados con menores.

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Capturaron a otros migrantes

Acotaron también, que el operativo también permitió la captura de otros perfiles de alta peligrosidad, tales como Jose Almendares Suazo, un ciudadano hondureño con antecedentes de agresión y expulsión previa; Diego Gomez Hernandez, en cuyo vehículo se localizó a una menor de edad; así como Luis Alfrando Digueros Quintanilla y Axon Solomon Mejia Ortega, ambos con historial de cargos graves vinculados a delitos contra menores en el condado Dallas.

Por último, el director de la oficina de campo de ICE en Dallas, Miguel Vergara, subrayó que los resultados reflejan el éxito de la cooperación interinstitucional entre agencias federales, estatales y locales.

Precisaron además, que la acción táctica permitió optimizar los recursos limitados durante el periodo vacacional, sacando de las calles a amenazas directas para la comunidad y reforzando el cumplimiento de las leyes migratorias y de seguridad pública.

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