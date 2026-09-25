Extraditan y presentan cargos contra el fundador de una red de apoyo a ISIS

New York.- El Departamento de Justicia conjuntamente con el FBI anunciaron que el ciudadano, Davud Ansariy, ciudadano uzbeko y naturalizado estadounidense también conocido como “Kozimjon Gafurov” o “Kozim”, fue extraditado desde Tiflis, Georgia, tras su arresto en agosto de 2026, y será arraigado en un tribunal federal de Brooklyn ante la jueza magistrada Lara K. Eshkenazi bajo cargos de conspiración y provisión de apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras, específicamente ISIS y el Frente al-Nusrah (ANF).

En un comunicado, indicaron que según los documentos judiciales, Ansariy fungía como el líder de una célula de radicales asentada principalmente en Brooklyn que operaba una red de financiamiento y apoyo logístico conocida como “chayxona” (término uzbeko traducido como “casa de té” o “tea party”).

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Acotaron que la investigación reveló que este grupo recaudaba fondos para financiar los viajes de aspirantes a combatientes hacia Siria, logrando enviar al menos a tres personas en 2013, quienes habrían fallecido en combate. Además de destinar recursos para sostener a las familias y viudas de los combatientes.

NEWS RELEASE from @NewYorkFBI: Uzbek National extradited to the United States to Face Charges for Providing Material Support to Foreign Terrorist Organizations. Read more about how this #FBI holds those who are responsible for terrorist attacks accountable, even overseas:… pic.twitter.com/93TsiPpnhL — FBI (@FBI) September 25, 2026

Enfrenta pena máxima de 35 años de prisión

Por otro lado, señalaron que tras la detención de un co conspirador en mayo de 2016, Ansariy huyó de los Estados Unidos hacia Turquía con un boleto de salida comprado un día antes, permaneciendo como fugitivo durante una década hasta que un gran jurado federal emitió una acusación formal en noviembre de 2021.

En este sentido, destacaron que de ser encontrado culpable de los cargos imputados, el acusado enfrenta una pena máxima de hasta 35 años de prisión en un tribunal estadounidense.

De la misma manera, las autoridades del Departamento de Justicia y del FBI destacaron el esfuerzo de cooperación internacional con la Fiscalía General de Georgia y la Oficina de Asuntos Internacionales para concretar la captura y extradición, subrayando que el paso de los años y la distancia geográfica no detendrán la búsqueda de justicia contra quienes faciliten recursos al terrorismo internacional.

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