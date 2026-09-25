Exposición Canina All American en Cornelius

Cornelius, NC.- El Departamento de Parques y Recreación de Cornelius presenta la Exposición Canina All American el domingo 27 de septiembre de 2026, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., en Robbins Park, 17738 W. Catawba Avenue, Cornelius, Carolina del Norte.

El evento incluye:

Desfile inaugural con paso firme y atrevido

Proveedores de artículos para mascotas

Concesión

Cabina de fotos que admite mascotas

Circuito de agilidad

Concursos divertidos

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Costos y Registro

Espectadores: La entrada y el estacionamiento son completamente gratuitos .

Inscripción de perros: El registro anticipado en línea cuesta $6 e incluye la participación en dos categorías (además de un obsequio especial para los primeros 100 inscritos). El registro el mismo día del evento costará $10. Cada categoría adicional tiene un costo de $3.

Categorías de los Concursos

Los perros pueden competir en divertidas categorías ideales para todo tipo de mascotas aficionadas, entre ellas:

El mejor vestido (con disfraz)

El más parecido a su dueño

El mejor beso perruno (Best Pooch Smooch )

El mejor truco

El cachorro más lindo (menor de 1 año)

El pelaje más esponjoso

Las orejas más irresistibles

Actividades y cronograma aproximado

Además de las competencias, los asistentes podrán disfrutar de:

El desfile de perros adoptables (Shelter Strut Kick-Off Parade ).

Demostración de la unidad K9 de la policía de Cornelius.

Camiones de comida y postres (como 5th Sin Food Truck y Handel’s Homemade Ice Cream ).

Pista de agilidad y fotobastidor perruno (photo booth ).

Puestos de vendedores locales con artículos para mascotas.

Restricciones del Parque

Se recomienda llevar mantas o sillas para sentarse en el césped. Tenga en cuenta que no se permiten carpas, sombrillas, envases de vidrio, cigarrillos electrónicos (vapeo) ni fuegos artificiales.

Para asegurar el lugar de su mascota en los concursos, puedes registrarte a través de la plataforma oficial en Cornelius Parks & Recreation .

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