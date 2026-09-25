Corte Suprema avala reanudación del programa de verificación de ciudadanía de Trump

Washington.— La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión per curiam que permite a la administración Trump reanudar su programa ampliado de verificación de ciudadanía para votantes, medida que autoriza a los gobiernos estatales a utilizar los registros de la Administración del Seguro Social. La resolución contó con los votos disidentes de las magistradas Sotomayor, Kagan y Jackson.

BREAKING: The Supreme Court allowed the Trump administration to resume its expanded voter citizenship verification program, which lets states use Social Security records to check voters' citizenship. Justices Sotomayor, Kagan, and Jackson dissented. pic.twitter.com/jEhmk13Om2 — SCOTUS Wire (@scotus_wire) September 25, 2026

En un comunicado, se conoció que el origen del litigio se remonta al programa histórico SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements), operado desde 1986 para verificar el estatus migratorio de no ciudadanos en beneficios públicos mediante bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de Justicia y de Estado. Sin embargo, en marzo de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva No. 14248, instruyendo al DHS y al Seguro Social habilitar nuevos sistemas para que las autoridades locales y estatales comprobaran la ciudadanía de los electores registrados.

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Permiten la fiscalización en los estados

De la misma manera, indicaron que dos meses después de dicha directriz, el DHS implementó una versión modificada del programa SAVE que incorporó dos novedades clave frente al modelo tradicional: la inclusión de revisiones cruzadas con los números de Seguro Social (SSN) provistos por la administración correspondiente y la facultad para que las agencias locales ejecuten búsquedas masivas de múltiples votantes simultáneamente.

En este sentido, se conoció que con este fallo del máximo tribunal, se revoca la pausa judicial que pesaba sobre la iniciativa gubernamental, permitiendo que los estados continúen implementando los mecanismos masivos de fiscalización del padrón electoral a través del uso entrelazado de los registros federales y de seguridad social.

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