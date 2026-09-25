Colombia rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán

Bogotá.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que desde 19 de septiembre de 2026, el país rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán.

En un comunicado, indicaron que la decisión gubernamental se fundamenta en los ejes de seguridad nacional, hemisférica y la lucha contra el crimen transnacional que orientan la política exterior colombiana.

Detallaron que entre los motivos principales señalados por el Ejecutivo se encuentran los presuntos vínculos del gobierno iraní con grupos terroristas internacionales y organizaciones narcoterroristas que representan una amenaza directa para la seguridad del Estado.

Asimismo, Bogotá consideró las violaciones comprobadas a los derechos humanos cometidas por Teherán, las agresiones contra naciones ajenas al conflicto en Oriente Medio, el bloqueo del estrecho de Ormuz y las restricciones impuestas al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

#Atención | El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, informa que, a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. 👇🏻 pic.twitter.com/tdj3uNNUeN — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 24, 2026

No suspenderán vínculos consulares

Por otro lado, el documento aclara que la ruptura diplomática no implica la suspensión de los vínculos consulares, amparándose en lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

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En este sentido, indicaron que en consecuencia, la Dirección de Protocolo de la cancillería colombiana se encargará de notificar formalmente a las autoridades de Irán sobre los procedimientos operativos correspondientes.

Por último, el gobierno colombiano reafirmó que la defensa de la soberanía nacional constituye un principio irrenunciable, subrayando que la diplomacia del país velará por la protección de sus fronteras, el rechazo a cualquier injerencia externa y el resguardo de los intereses ciudadanos ante la comunidad internacional.