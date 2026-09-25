La actividad comenzará a las 11:00 a. m. en la esquina de las calles Trade y Tryon, donde el comité de creativos de Action NC y el colectivo We Are the Web instalarán obras y mensajes elaborados por artistas de la ciudad. Los organizadores también invitarán a quienes asistan a incorporar sus propias creaciones a la instalación.

El encuentro forma parte de “Fall of Freedom” (Otoño de la Libertad), una iniciativa que durante octubre reúne actividades artísticas en distintos puntos de Estados Unidos. Teatros, galerías, museos, librerías, escuelas, universidades y organizaciones comunitarias participan con propuestas relacionadas con la expresión artística y el debate sobre asuntos sociales.

Según los organizadores, la iniciativa busca utilizar el arte como una herramienta para expresar preocupaciones relacionadas con las libertades civiles. En Charlotte, la actividad abordará específicamente temas como el derecho al voto, los derechos de los inmigrantes, el acceso a la vivienda y la libertad de expresión.

Temas locales en el centro del encuentro

Action NC también prevé incorporar al debate asuntos que afectan actualmente a comunidades de Charlotte. Entre ellos menciona proyectos de infraestructura, el desarrollo de centros de datos y las preocupaciones relacionadas con el impacto de estas instalaciones sobre los vecindarios, los recursos y la privacidad.

La organización mantiene una campaña para promover una moratoria sobre nuevos centros de datos en Charlotte y Fayetteville hasta que existan regulaciones que, según su propuesta, protejan a las comunidades, el medioambiente y a los usuarios de servicios públicos.

Action NC también trabaja en iniciativas relacionadas con vivienda asequible, derechos de los inquilinos, justicia migratoria y participación electoral. Su programa Líderes en Acción, por ejemplo, desarrolla actividades de organización comunitaria enfocadas en la justicia para inmigrantes.

En materia electoral, la organización impulsa además Grow the Vote, una iniciativa orientada a incrementar el registro y la participación electoral en comunidades de bajos ingresos y grupos minoritarios.

Una convocatoria abierta a la comunidad

La intervención del 2 de octubre no se limitará a las obras preparadas por artistas. Los asistentes podrán sumar dibujos, textos y otros mensajes, con la intención de construir una instalación colectiva en uno de los puntos más transitados de Uptown Charlotte.

Los organizadores plantean el encuentro como un espacio para que residentes y artistas expresen sus perspectivas mediante distintas formas de creación. De esta manera, “Fall of Freedom” llegará a Charlotte con una propuesta que combina arte, participación comunitaria y discusión sobre asuntos públicos, en una jornada abierta a quienes quieran aportar sus propias expresiones.

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