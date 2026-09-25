Anuncian inversión millonaria para aeropuertos en Texas, Carolina del Norte y Wyoming

Washington.- El secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean P. Duffy, anunció una inversión de 84.4 millones de dólares en subvenciones del Programa de Mejora Aeroportuaria (AIP) por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA), destinados a modernizar instalaciones en aeropuertos de Texas, Carolina del Norte y Wyoming.

En un comunicado, indicó que los fondos federales se enfocarán en fortalecer la infraestructura de los campos de aviación, modernizar instalaciones esenciales y mejorar las comodidades para los pasajeros, garantizando operaciones más seguras y eficientes.

Detalló que la asignación actual de subvenciones incluye proyectos clave como la reconstrucción del drenaje y control de erosión en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, la expansión de la terminal en el Aeropuerto Regional de Abilene, la rehabilitación de calles de rodaje en el Aeropuerto de Jackson Hole y la ampliación de la plataforma en el Aeropuerto Internacional de Wilmington.

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Buscan actualizar las redes de transporte

Por otro lado, el secretario Duffy señaló que estas inversiones responden a la necesidad de actualizar las redes de transporte para hacerlas más confiables y resilientes, mejorando la experiencia de viaje de las familias estadounidenses mediante obras en pistas, terminales e infraestructura crítica.

Mientras que, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, destacó que estos recursos dotan a los aeropuertos locales del respaldo necesario para ejecutar proyectos de seguridad y mantenimiento a largo plazo.

Por último, reiteró que el programa AIP permite a los aeropuertos beneficiarios financiar proyectos de infraestructura orientados a la seguridad operacional, abarcando desde pistas, calles de rodaje, señalización e iluminación hasta otras necesidades técnicas indispensables para la aviación civil.

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