3 actividades con laberintos de maíz y granjas en Charlotte

Charlotte, NC.- El otoño ya llegó y hay una serie de laberintos de maíz, campos de calabazas, paseos en carreta de heno, actividades agrícolas de otoño y mucho más para la temporada 2026.

Laberintos de maíz, campos de calabazas, paseos en carreta de heno y más en el área de Charlotte

Estas atracciones son aptas para niños y no pretenden dar miedo (a menos que se indique lo contrario). Hay un par de atracciones que ofrecen actividades tanto de miedo como tranquilas.