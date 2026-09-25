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3 actividades familiares con laberintos de maíz y granjas en Charlotte

ENTRETENIMIENTO
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3 actividades con laberintos de maíz y granjas en Charlotte
Cortesía: Facebook Rural Hill
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El otoño ya llegó y hay una serie de laberintos de maíz, campos de calabazas, paseos en carreta de heno, actividades agrícolas de otoño y mucho más para la temporada 2026.

Laberintos de maíz, campos de calabazas, paseos en carreta de heno y más en el área de Charlotte

Estas atracciones son aptas para niños y no pretenden dar miedo (a menos que se indique lo contrario). Hay un par de atracciones que ofrecen actividades tanto de miedo como tranquilas.

1- Laberinto de maíz en la colina rural
  • Laberinto de maíz Rural Hill
  • 4431 Neck Road, Huntersville
  • 704-875-3113
  • Laberinto diurno: viernes, sábados y domingos del 5 de septiembre al 31 de octubre de 2026, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
  • Laberinto nocturno: viernes y sábados de octubre, a partir de las 5:00 p. m.
  • Boletos para el laberinto diurno: Adulto $16, Niño $13
  • Boletos para el laberinto nocturno: Adulto $20, Niño $17
  • Compre boletos aquí .

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¡Este año también habrá paseos en carreta, un campo de calabazas, vacas de las tierras altas, castillos inflables y más! Las actividades de la granja como los paseos en carreta y el castillo inflable están incluidos en el precio. Pague por separado por las calabazas, la comida y las bebidas.

2- Outlaw Acres
  • Outlaw Acres
  • 4601 Griffith Rd. Monroe, NC 28112
  • 980-315-8989
  • Fechas hasta el 1 de noviembre de 2026. Abierto los sábados de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y los domingos de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

El valor de la entrada es $16 (los menores de 3 años entran gratis) e incluye el laberinto de maíz, el tobogán gigante, los animales, el acceso al Pueblo del Viejo Oeste, las áreas de juego y música en vivo. La comida, las calabazas y el campo de tiro infantil tienen un costo adicional.
Más información.

3- Granja de la familia Hodges

Del 26 de septiembre al 31 de octubre de 2026. Abierto todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. con entrada gratuita. La puerta de entrada cierra a las 5:30 p.m.

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La diversión diaria incluye calabazas, fardos de heno, animales de granja, oportunidades para tomar fotos y áreas de picnic. Hay actividades adicionales los sábados y domingos, pero algunas son pagas.

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