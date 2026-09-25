3 actividades con laberintos de maíz y granjas en Charlotte

Charlotte, NC.- El otoño ya llegó y hay una serie de laberintos de maíz, campos de calabazas, paseos en carreta de heno, actividades agrícolas de otoño y mucho más para la temporada 2026.
Laberintos de maíz, campos de calabazas, paseos en carreta de heno y más en el área de Charlotte
Estas atracciones son aptas para niños y no pretenden dar miedo (a menos que se indique lo contrario). Hay un par de atracciones que ofrecen actividades tanto de miedo como tranquilas.
1- Laberinto de maíz en la colina rural
- Laberinto de maíz Rural Hill
- 4431 Neck Road, Huntersville
- 704-875-3113
- Laberinto diurno: viernes, sábados y domingos del 5 de septiembre al 31 de octubre de 2026, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Laberinto nocturno: viernes y sábados de octubre, a partir de las 5:00 p. m.
- Boletos para el laberinto diurno: Adulto $16, Niño $13
- Boletos para el laberinto nocturno: Adulto $20, Niño $17
- Compre boletos aquí .
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¡Este año también habrá paseos en carreta, un campo de calabazas, vacas de las tierras altas, castillos inflables y más! Las actividades de la granja como los paseos en carreta y el castillo inflable están incluidos en el precio. Pague por separado por las calabazas, la comida y las bebidas.
2- Outlaw Acres
- Outlaw Acres
- 4601 Griffith Rd. Monroe, NC 28112
- 980-315-8989
- Fechas hasta el 1 de noviembre de 2026. Abierto los sábados de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y los domingos de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
El valor de la entrada es $16 (los menores de 3 años entran gratis) e incluye el laberinto de maíz, el tobogán gigante, los animales, el acceso al Pueblo del Viejo Oeste, las áreas de juego y música en vivo. La comida, las calabazas y el campo de tiro infantil tienen un costo adicional.
Más información.
3- Granja de la familia Hodges
- Granja de la familia Hodges
- 3780 Rocky River, East Charlotte, NC 28215
- 980-867-1014
Del 26 de septiembre al 31 de octubre de 2026. Abierto todos los días de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. con entrada gratuita. La puerta de entrada cierra a las 5:30 p.m.
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La diversión diaria incluye calabazas, fardos de heno, animales de granja, oportunidades para tomar fotos y áreas de picnic. Hay actividades adicionales los sábados y domingos, pero algunas son pagas.