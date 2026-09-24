Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg están llevando a cabo una investigación por homicidio en la cuadra 3100 Nobles Ave. en la Westover Division. El hecho dejó dos víctimas con heridas de bala y a un menor atropellado.

El miércoles 23 de septiembre, poco antes de las 6:00 de la tarde, los agentes respondieron a una llamada de emergencia por agresión con arma mortal con heridos en la cuadra 3100 Nobles Ave. Al llegar, los agentes encontraron a dos víctimas con heridas de bala y a un menor atropellado por un vehículo.

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Dos víctimas fueron trasladadas por MEDIC a un hospital cercano; una con lesiones leves y la otra con lesiones graves. La segunda víctima falleció posteriormente en el hospital. MEDIC también trasladó a la víctima menor de edad a un hospital local con lesiones leves.

Otra víctima se trasladó por sus propios medios a un hospital local, donde posteriormente fue declarada fallecida.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios a las Víctimas, el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CFD) y el Centro Médico de Emergencias (MEDIC) acudieron para brindar asistencia.

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La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Condron es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima comunicándose con Crime Stoppers al 704-334-1600 o a través del sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260923-1759-03.

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