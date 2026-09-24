Policía de Ecuador y EE.UU. desarticulan red del CJNG

Quito.- En una operación coordinada llevada a cabo durante la madrugada del jueves 24 de septiembre en tres provincias, la Policía Nacional de Ecuador, en conjunto con tropas norteamericanas, el Comando Sur y la DEA, desarticuló una estructura criminal completa dedicada al narcotráfico internacional, la cual mantenía vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así lo dio a conocer el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, en sus redes sociales, en donde indicó que el operativo, dejó más de 30 personas detenidas. Se ejecutó de manera simultánea en localidades como Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala.

OPERACIÓN CONJUNTA ENTRE POLICÍA NACIONAL Y TROPAS NORTEAMERICANAS CABECILLAS, FINANCISTAS Y UNA ESTRUCTURA COMPLETA DE NARCOTRÁFICO QUE TENÍA VÍNCULOS DIRECTOS CON EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN CAYERON ESTA MADRUGADA EN TRES PROVINCIAS. La operación fue ejecutada esta… pic.twitter.com/gTTKuJBHOe — John Reimberg (@JohnReimberg) September 24, 2026

Detalló que según los detalles de la investigación que se extendió por cerca de ocho meses, la red operaba al margen de las bandas locales tradicionales y se enfocaba en el acopio, transporte y comercialización de grandes cargamentos de droga procedentes de Colombia. Los cuales eran enviados por vía marítima desde puertos ecuatorianos hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

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Noboa resaló el éxito de la operación

De la misma manera, señalaron que para desmantelar esta organización, las autoridades movilizaron a más de 320 miembros de la Policía Nacional y 50 efectivos del Comando Sur, sumando un esfuerzo táctico e interagencial de gran envergadura.

Las autoridades destacaron que, como parte de las acciones previas de inteligencia y seguimiento a lo largo del año, se había logrado una afectación económica acumulada de 322 millones de dólares mediante la incautación de diversos cargamentos de sustancias ilícitas.

Además, el presidente Daniel Noboa resaltó el éxito del operativo y enfatizó que ningún Estado puede enfrentar en solitario a un enemigo transnacional.

Ayer, ante la ONU, hablé de una realidad: ningún Estado puede enfrentar solo a un enemigo que cruza fronteras. Y hoy, bajo la dirección de la Policía Nacional y con el apoyo de la DEA y el Comando Sur, desarticulamos una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y… pic.twitter.com/CLnGhO64EW — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 24, 2026

El mandatario vinculó el golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación con el discurso pronunciado recientemente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reafirmando el compromiso gubernamental de recuperar la seguridad en el país y en la región mediante la cooperación internacional.

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