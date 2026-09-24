Operativo antidrogas en Iowa deja 14 acusados por tráfico de metanfetamina

Iowa.— El Departamento de Justicia anunció que catorce personas enfrentan cargos criminales federales derivados de una investigación conjunta entre agencias estatales y federales contra una organización de tráfico de metanfetamina.

En un comunicado, detalló que actualmente once fueron arrestadas durante la ejecución de diez órdenes de cateo federales en las localidades de Marshalltown, Perry y Des Moines. Como resultado de los operativos policiales, las autoridades incautaron $21,193 dólares en efectivo, seis armas de fuego y 18 teléfonos celulares.

Señalaron que los implicados fueron imputados a través de dos acusaciones formales distintas e incluyen a Jose Manuel Yepez Jr., Marisol Ordaz Buenrostro, Micaela A. Rivera, Felipe Ramirez Alvizu, Jennifer Mares Flores, Liliana Hernandez Vazquez, Georgina Kasandra Hernandez Vazquez, Yureli Alondra Hernandez Vazquez, Juan Pablo Mendoza Juarez, Luis Ruben Aguilera Perez y Carlos Mendoza Juarez.

U.S. Attorney David Waterman of @USAO_SDIA: "The @HSTaskForce unites our federal, state, and local law enforcement partners to combat criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations and human smuggling and trafficking networks. Today's operation sends a… https://t.co/K8fLg60Mwb pic.twitter.com/xXTv3UQZ8A — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) September 24, 2026

Asimismo, señalaron que los cargos por conspiración para distribuir metanfetamina y delitos relacionados conllevan penas mínimas obligatorias de 10 años y hasta cadena perpetua, mientras que otros imputados enfrentan cargos por conspiración para cometer lavado de dinero o distribución con penas específicas.

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Varios detenidos comparecieron con el juez

Además, indicaron que durante los días previos, once de los acusados comparecieron por primera vez ante un juez magistrado de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Iowa, fijándose la fecha del juicio para el próximo 30 de noviembre de 2026, mientras que tres individuos aún no se han presentado ante las autoridades judiciales.

Las fiscalías recordaron que toda persona señalada en una acusación formal se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal.

Por último, precisaron que el anuncio de los cargos fue realizado por diversas autoridades del orden público, incluyendo al fiscal federal David C. Waterman y representantes del FBI, la ATF, el Departamento de Seguridad Pública de Iowa y el Departamento de Policía de Marshalltown.

En los operativos intervinieron numerosas agencias tácticas y de investigación, destacando el marco de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), una iniciativa gubernamental enfocada en desarticular carteles, pandillas y organizaciones criminales transnacionales que operan dentro del país.

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