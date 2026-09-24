Charlotte, NC.- Dos años después de que la tormenta tropical Helene causara inundaciones significativas en la zona de Mountain Island, los Servicios de Aguas Pluviales del Condado Mecklenburg continúan con los trabajos de recuperación en la comunidad de Riverhaven Drive en Mecklenburg.

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Aunque las inundaciones pueden ocurrir en cualquier lugar, la comunidad de Riverhaven Drive sufrió inundaciones devastadoras en algunas zonas. Los más afectados fueron las propiedades a lo largo del río Catawba, al sur de la presa de Mountain Island, donde las aguas de la inundación arrasaron casas a medida que las orillas del río se deterioraban. El trabajo realizado por Servicios de Aguas Pluviales aborda esas propiedades, reparando las orillas y creando hábitat amortiguador en la llanura de inundación en su lugar.

El proyecto ofrece un ejemplo oportuno mientras conmemoramos el Mes Nacional de la Preparación de por qué prepararse para inundaciones no se limita solo a lo que hacen los residentes cuando se acerca una tormenta. Se trata de lo que empresas como Storm Water Services están haciendo para reducir riesgos en el futuro.

El impacto de Helene

La tormenta tropical Helene trajo entre 2,75 y seis pulgadas de lluvia al condado Mecklenburg el 27 de septiembre de 2024. Las abundantes precipitaciones al noroeste del condado, cerca de las cabeceras del río Catawba, transportaron cantidades de agua a través del sistema fluvial que en gran medida no se habían visto en un siglo. Más de 170 viviendas resultaron afectadas, incluidas 90 donde el agua de la inundación entró en la zona habitable. En Riverhaven Drive, el agua superó el nivel de inundación de 500 años.

Tras la tormenta tropical Helene, Storm Water Services implementó un Programa de Compra Rápida para ofrecer una opción a los propietarios que sufrieron daños importantes en sus hogares. Las propiedades adquiridas durante el proceso de Compra Rápida se desarrollan como espacios verdes, asegurando que no se pueda desarrollar en el terreno y evitando riesgos futuros para la vida y la propiedad.

En el año fiscal 2025, se compraron 29 viviendas a través del Programa de Compra Rápida. Catorce propiedades fueron compradas en el año fiscal 2026. Actualmente hay tres ventas pendientes y la cantidad total gastada en adquisiciones del Programa Quick-Buy es de aproximadamente 12,5 millones de dólares.

Mirando hacia adelante

Mientras se restauraban los bancos y se preparaba la zona para la siembra, Servicios de Aguas Pluviales se reunió con la comunidad de Riverhaven para recibir opiniones sobre el plan de plantación y debatir planes para un evento comunitario.

La siguiente fase de restauración ayudará a crear un amortiguador natural en la zona, con aproximadamente 70 árboles autóctonos, 30 arbustos y una mezcla de cubierta vegetal para flores silvestres y polinizadores. Se espera que la siembra comience en enero de 2027.

Before-and-after photos de Riverhaven Drive muestran la devastación causada por la inundación y los trabajos de limpieza y recuperación que siguieron. El trabajo forma parte del proceso más largo de recuperación tras un gran evento meteorológico mientras se prepara para lo que podría ocurrir en el futuro.

Conoce tu riesgo de inundación

Los residentes pueden utilizar los Servicios de Aguas Pluviales de Charlotte-Mecklenburg Mapa 3D de la zona de inundación. Para obtener más información sobre el riesgo de inundación cerca de sus hogares y vecindario y obtener una evaluación inmediata de riesgos basada en su dirección.

Los residentes también deben saber cómo recibirán la información durante una emergencia. Alertas CharMeck proporciona notificaciones de emergencia que pueden afectar a las comunidades del condado Mecklenburg.

El Mes Nacional de la Preparación es un buen momento para que los residentes comprendan su riesgo de inundación, sepan cómo recibirán la información de emergencia y tomen medidas ahora que puedan marcar la diferencia más adelante.

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