Juez ordena restituir credenciales de prensa a CNN, MS NOW y POLITICO

Washington.- Un tribunal federal de los Estados Unidos emitió una orden de restricción temporal que exige al gobierno del presidente Donald Trump restaurar de inmediato las credenciales de prensa de la Casa Blanca a los reporteros de los medios CNN, MS NOW y POLITICO.

Es de recordar, que la medida judicial se produce luego de que los tres medios informativos y varios de sus periodistas presentaran una demanda formal contra el mandatario y diversos funcionarios de su administración.

El conflicto legal se originó el 18 de septiembre, cuando el presidente Trump anunció a través de sus redes sociales que prohibía «con efecto inmediato» la entrada de dichos medios a la sede presidencial.

Tras el aviso digital, los periodistas afectados denunciaron que durante el fin de semana posterior se les denegó físicamente el acceso y se procedió a desactivar sus pases permanentes de prensa («hard passes»).

BREAKING: A federal judge ordered the Trump administration to immediately restore White House press credentials revoked from CNN, MS NOW, and POLITICO, finding that the administration likely violated the reporters' constitutional due process rights. pic.twitter.com/Eq0UKXyXNC — SCOTUS Wire (@scotus_wire) September 24, 2026

La administración probablemente violó derechos constitucionales

Por otro lado, se conoció que el juez federal determinó que la administración probablemente violó los derechos constitucionales al debido proceso de los comunicadores al retirarles el acceso de manera abrupta.

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Asimismo, en el dictamen judicial se subraya que las organizaciones informativas cumplieron con demostrar la alta probabilidad de éxito en los méritos de su causa, así como el daño irreparable que sufren los reporteros ante la privación de su ejercicio profesional.

En este sentido, la resolución judicial se fundamenta en la estricta aplicación de los precedentes establecidos por el Circuito de D.C., los cuales obligan al tribunal a proteger las garantías procesales de la prensa frente a decisiones unilaterales del poder ejecutivo.

Por último, el proceso legal continuará en los próximos días en la Corte Federal del Distrito de Columbia para definir si la medida cautelar se convierte en una orden preliminar permanente que resguarde de forma definitiva el libre acceso de la prensa.

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