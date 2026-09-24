Festival de Arte y Música ‘Tawba Walk’ en Cornelius

Cornelius, NC.- Disfrute del arte y la música en el centro de Cornelius en el Festival de Música y Artes ‘Tawba Walk’ el sábado 26 de septiembre de 2026, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

‘Tawba Walk es el festival de arte y música más grande de la región: una celebración dinámica y multizona que entrelaza comunidad, creatividad y conexión.

Acérquese a Oak Street Mill, en 19725 Oak Street, Cornelius, para disfrutar de este evento gratuito para toda la familia.

La ‘Tawba Walk’ se celebra una vez en primavera y otra en otoño.

El evento contará con varias bandas, actuaciones callejeras, una zona infantil, puestos de comida y mucho más. La entrada es gratuita. Múltiples escenarios para actuaciones en directo

Más de 100 artistas, artesanos y pequeños negocios locales

Una selección estelar de cervecerías artesanales locales. Lee también: Opción Fin de Semana: Festivales gratuitos para disfrutar Zonas de food trucks y vendedores de dulces

Zonas infantiles

Arte en vivo, demostraciones, juegos, obsequios y mucho más.

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Cuándo y dónde

Próximo festival: sábado 26 de septiembre de 2026, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Ubicación: Centro de Cornelius (Oak Street Mill, Ayuntamiento, Avenida Catawba y calles adyacentes) Entrada gratuita | Ideal para familias | Se admiten mascotas | Se celebra llueva o haga sol

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