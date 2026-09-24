Modified date:

EE.UU. y China prorrogan tregua comercial durante visita oficial de Xi Jinping

ESTADOS UNIDOS
4
EE.UU. y China prorrogan tregua comercial durante visita oficial de Xi Jinping
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Washington.— En el marco de la llegada del presidente chino Xi Jinping a Washington para una visita de Estado de tres días, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que ambas potencias acordaron prorrogar su distensión económica hasta el 10 de enero, extendiendo así un pacto que expiraba inicialmente en noviembre.

A través de los medios de comunicación se conoció que el mandatario asiático y su esposa, Peng Liyuan, aterrizaron en la base militar de Andrews y fueron recibidos personalmente al pie de la escalerilla por Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, un gesto protocolar excepcional por parte de la Casa Blanca que marca la primera visita oficial de Xi a la residencia presidencial desde el año 2015.

Ver más: EE.UU. emite nueva determinación antidrogas evaluando a Venezuela, Colombia y Bolivia

La Casa Blanca realizará una cena de Estado

Durante la jornada central del jueves 24 de septiembre, los jefes de Estado sostendrán reuniones bilaterales de alto nivel para tratar temas críticos como la tregua de aranceles, la situación geopolítica en Taiwán, el conflicto en Irán y los desafíos globales vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, manteniendo un tono de diálogo diplomático pese a las marcadas diferencias estructurales.

Por último, la Casa Blanca, destacó que las actividades oficiales incluirán una lujosa cena de Estado ofrecida por el matrimonio Trump en honor a los dignatarios visitantes, retribuyendo el recibimiento obtenido durante su viaje a Pekín en mayo pasado, en el marco de una agenda que concluirá el viernes con un recorrido conjunto por los Archivos Nacionales para observar documentos históricos en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Vídeo: Perú: caso de presunta violación sexual en colegio naval genera conmoción

Artículos Relacionados

Maria Gabriela Perez
Maria Gabriela Perez
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte