EE.UU. y China prorrogan tregua comercial durante visita oficial de Xi Jinping

Washington.— En el marco de la llegada del presidente chino Xi Jinping a Washington para una visita de Estado de tres días, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció que ambas potencias acordaron prorrogar su distensión económica hasta el 10 de enero, extendiendo así un pacto que expiraba inicialmente en noviembre.

The private sector is driving America’s economic resurgence. Since January 2025, more than one million private-sector jobs have been created while the federal workforce has been reduced to its lowest levels since the 1960s. At the same time, more than 1.3 million additional… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 23, 2026

A través de los medios de comunicación se conoció que el mandatario asiático y su esposa, Peng Liyuan, aterrizaron en la base militar de Andrews y fueron recibidos personalmente al pie de la escalerilla por Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, un gesto protocolar excepcional por parte de la Casa Blanca que marca la primera visita oficial de Xi a la residencia presidencial desde el año 2015.

"President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship actually, built on the mutual respect and the vital interests of our people." President Trump welcomes President Xi Jinping, Madame Peng Liyuan, and the Chinese delegation to the White House to begin their… pic.twitter.com/48bcpMGRGC — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

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La Casa Blanca realizará una cena de Estado

Durante la jornada central del jueves 24 de septiembre, los jefes de Estado sostendrán reuniones bilaterales de alto nivel para tratar temas críticos como la tregua de aranceles, la situación geopolítica en Taiwán, el conflicto en Irán y los desafíos globales vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial, manteniendo un tono de diálogo diplomático pese a las marcadas diferencias estructurales.

American strength 🇺🇸 President Trump, President Xi, First Lady Melania Trump, and Madame Peng Liyuan participate in a military review in the Rose Garden, featuring a B-2 flyover. pic.twitter.com/vGmAgQ2d47 — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

Por último, la Casa Blanca, destacó que las actividades oficiales incluirán una lujosa cena de Estado ofrecida por el matrimonio Trump en honor a los dignatarios visitantes, retribuyendo el recibimiento obtenido durante su viaje a Pekín en mayo pasado, en el marco de una agenda que concluirá el viernes con un recorrido conjunto por los Archivos Nacionales para observar documentos históricos en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

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